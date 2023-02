„Când Franța ne-a bătut în 2018 au cântat și ei despre Messi!” Emiliano Martinez a comentat gesturile la adresa lui Kylian Mbappe: „Mi-a dat patru goluri, cum să îmi bat joc de el?!”

Portarul argentinian a avut intervenții magistrale atât în timpul regulamentar de joc, cât și la loviturile de departajare cu Olanda și ulterior Franța, însă a fost în centrul atenției și prin gesturile sale controversate. Martinez a fost filmat făcând un gest obscen cu trofeul pentru 'Cel mai bun portar' al turneului.

Ulterior, goalkeeper-ul lui Aston Villa a fost filmat în vestiar când râdea de Kylian Mbappe, cel care reușise un hat-trick în cele 120 de minute de joc și a și marcat la loviturile de departajare. Apoi, au apărut imagini cu Martinez de la bucuria de pe străzile din Buenos Aires, ținând în mână un bebeluș cu chipul superstarului francez.

Emiliano Martinez, primele declarații despre gesturile făcute în legătură cu Mbappe

Deși a fost dur criticat pentru gesturile sale, portarul a explicat într-un interviu acordat recent că nu și-a dorit să rănească pe cineva, iar astfel de momente de bucurie sunt normale într-un vestiar, singura problemă fiind că filmarea a apărut. Totodată, Emiliano Martinez a precizat că s-a întâmplat un moment similar după meciul de la Mondialul din 2018, când Franța a eliminat Argentina, iar jucătorii „cocoșului galic” au râs prin cântece de Leo Messi.

Goalkeeper-ul a precizat că astfel de cântece se regăsesc în toate vestiarele și nu are legătură cu un anumit jucător, ci că echipele obișnuiesc să cânte despre cei mai buni fotbaliști ai rivalelor.

„Nu a fost intenția mea să rănesc pe nimeni. De-a lungul carierei am crescut cu francezii și nu am avut vreo problemă. Puteți să îl întrebați pe Giroud ce fel de persoană sunt. Îmi place mult mentalitatea și cultura franceză.

Ce s-a întâmplat în vestiar, e ceva ce ține de vestiar, nu ar fi trebuit să apară. Când Franța a câștigat cu noi în 2018, îmi amintesc că au fost cântece despre Messi, implicându-l pe Kante, care l-a marcat bine. Exact la fel, dacă o echipă câștigă cu Brazilia, cântă despre Neymar. Nu există nimic personal împotriva lui Mbappe. Îl respect enorm de mult. Dacă avem cântece despre el sau despre Neymar e pentru că sunt extrem de buni”, a declarat Emiliano Martinez conform Ole.

Ce i-a spus Emiliano Martinez lui Kylian Mbappe după finala Mondialului

Portarul a comentat și momentele surprinse de la bucuria din Argentina, când a fost filmat ținând în brațe un bebeluș cu chipul lui Kylian Mbappe. Totodată, Martinez a dezvăluit și ce i-a spus superstarului francez după finala câștigată de Argentina la loviturile de departajare.

„Lumea ne-a aruncat foarte multe păpuși pe drum, aproape 100 au aruncat tot drumul. Atunci mi-a căzut la picioare o păpușă cu chipul lui Mbappe, am ridicat-o pentru că mi-a venit să râd, am ținut-o câteva secunde și după am aruncat-o înapoi, atât.

Cum aș putea să îmi bat joc de Mbappe? Mi-a marcat patru goluri! Patru goluri în finală...Ar trebui să se gândească că eu sunt păpușa. Repet: am foarte mult respect pentru Mbappe. Mai spun ceva, e cel mai bun jucător francez pe care l-am văzut vreodată.

După meci i-am zis că poate să fie mândru de el și să își țină capul ridicat pentru că a făcut un meci mare și că e unul dintre cei mai buni din lume. I-am zis și că a fost o plăcere să joc împotriva lui, că aproape câștigase finala de unul singur. Este un băiat cu un talent uriaș. Mi-am dat seama în confruntarea cu el că e diferit. Când Leo se va retrage din fotbal, el va câștiga multe Baloane de Aur”, a adăugat goalkeeper-ul.