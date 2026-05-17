Manchester United - Nottingham, LIVE pe VOYO de la 14:30 | ”Diavolii” vor podiumul!

Manchester United - Nottingham, | "Diavolii" vor podiumul!

Manchester United primește vizita lui Nottingham Forest pe ”Old Trafford”, în etapa cu numărul 37 din eșalonul de elită al Angliei, Premier League.

În clasament, echipa pregătită de Michael Carrick se află pe locul 3 cu 65 de puncte. După 36 de etape, ”diavolii” au bifat 18 victorii, la care s-au adăugat 11 remize și șapte eșecuri.

De cealaltă parte, Nottingham e pe locul 16 cu 43 de puncte. 11 victorii, 10 rezultate de egalitate și 15 înfrângeri a consemnat echipa de pe ”City Ground”.

"Jupânii" de la Manchester United au luat decizia în privința lui Michael Carrick

De la interimar la principal: Michael Carrick, acord pentru a rămâne antrenor la Manchester United

Manchester United a ajuns la un acord cu Michael Carrick pentru ca acesta să devină antrenorul principal al clubului. Procesul formal de semnare a contractului este în curs de desfăşurare, iar anunţul oficial este aşteptat în următoarele 48 de ore, scrie News.ro.

În acest moment, există unele îndoieli cu privire la posibilitatea finalizării formalităţilor înainte de meciul de duminică împotriva echipei Nottingham Forest, dar există voinţa ca totul să fie gata la timp pentru ultimul meci pe teren propriu al echipei din acest sezon. Carrick va semna un contract iniţial pe doi ani, cu opţiunea de prelungire cu încă 12 luni.

