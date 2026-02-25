Inter Milano i-a decis viitorul lui Cristi Chivu după eliminarea din Liga Campionilor!

Jurnalistul Nicolo Schira a dezvăluit, prin intermediul paginii sale de X, că șefii „nerazzurrilor” vor să îi reînnoiască angajamentul lui Chivu până în 2028, cu opțiune de prelungire până în 2029.

Eșecul din Liga Campionilor nu i-a afectat deloc statutul lui Cristi Chivu (45 de ani) în ochii conducerii clubului Inter Milano. Mai mult decât atât, antrenorul român a primit o veste bună în privința viitorului său.

În plus, Cristi Chivu ar urma să beneficieze și de o mărire de salariu, după cum a notat jurnalistul citat anterior. Actualul contract al lui Chivu cu Inter expiră pe 30.06.2027.

Un sezon excelent în Serie A spală dezamăgirea din UCL

Inter Milano este lideră incontestabilă în Serie A. După 26 de etape parcurse, Inter a strâns 64 de puncte și are un avans de 10 „lungimi” față de principala urmăritoare, rivala concitadină AC Milan.

Astfel, chiar dacă finalista din ediția trecută a Ligii Campionilor a părăsit rapid competiția, parcursul excelent din campionat îi face pe șefii milanezilor să fie foarte încrezători în potențialul lui Chivu.

În plus, Interul lui Cristi Chivu este în grafic și pentru cucerirea Cupei Italiei. Va juca în semifinale contra formației Como în dublă manșă: pe 3 martie în deplasare și pe 24 aprilie acasă.