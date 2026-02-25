Inter Milano i-a decis viitorul lui Cristi Chivu după eliminarea din Liga Campionilor!

Inter Milano i-a decis viitorul lui Cristi Chivu după eliminarea din Liga Campionilor! Serie A Sursa foto: Getty Images.
Emanoil Ursache
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter Milano a fost eliminată din play-off-ul Ligii Campionilor, scor 2-5 la general, după dubla manșă cu norvegienii de la Bodo/Glimt. 

TAGS:
cristi chivuCristian ChivuInter MilanoSerie AInter
Din articol

Eșecul din Liga Campionilor nu i-a afectat deloc statutul lui Cristi Chivu (45 de ani) în ochii conducerii clubului Inter Milano. Mai mult decât atât, antrenorul român a primit o veste bună în privința viitorului său. 

Inter Milano, decizie majoră în privința lui Cristi Chivu

Jurnalistul Nicolo Schira a dezvăluit, prin intermediul paginii sale de X, că șefii „nerazzurrilor” vor să îi reînnoiască angajamentul lui Chivu până în 2028, cu opțiune de prelungire până în 2029. 

În plus, Cristi Chivu ar urma să beneficieze și de o mărire de salariu, după cum a notat jurnalistul citat anterior. Actualul contract al lui Chivu cu Inter expiră pe 30.06.2027. 

Un sezon excelent în Serie A spală dezamăgirea din UCL

Inter Milano este lideră incontestabilă în Serie A. După 26 de etape parcurse, Inter a strâns 64 de puncte și are un avans de 10 „lungimi” față de principala urmăritoare, rivala concitadină AC Milan. 

Astfel, chiar dacă finalista din ediția trecută a Ligii Campionilor a părăsit rapid competiția, parcursul excelent din campionat îi face pe șefii milanezilor să fie foarte încrezători în potențialul lui Chivu. 

În plus, Interul lui Cristi Chivu este în grafic și pentru cucerirea Cupei Italiei. Va juca în semifinale contra formației Como în dublă manșă: pe 3 martie în deplasare și pe 24 aprilie acasă. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Metodă ingenioasă găsită de o femeie din Marea Britanie pentru a evita taxa de bagaj la avion
Metodă ingenioasă găsită de o femeie din Marea Britanie pentru a evita taxa de bagaj la avion
ARTICOLE PE SUBIECT
Thierry Henry, critic la adresa lui Cristi Chivu: „Are explicații de dat”
Thierry Henry, critic la adresa lui Cristi Chivu: „Are explicații de dat”
Chivu, ce coșmar: ce a citit, la o zi după eliminarea din Liga Campionilor
Chivu, ce coșmar: ce a citit, la o zi după eliminarea din Liga Campionilor
Cristi Chivu a dat verdictul după eliminarea din UEFA Champions League: ”Adversarul merită asta”
Cristi Chivu a dat verdictul după eliminarea din UEFA Champions League: ”Adversarul merită asta”
Ce au scris francezii despre Chivu după eliminarea lui Inter din UCL: „A avut eleganța necesară”
Ce au scris francezii despre Chivu după eliminarea lui Inter din UCL: „A avut eleganța necesară”
Ce a susținut Daniel Pancu după ce Chivu a fost eliminat din UEFA Champions League: ”Am tot declarat asta”
Ce a susținut Daniel Pancu după ce Chivu a fost eliminat din UEFA Champions League: ”Am tot declarat asta”
ULTIMELE STIRI
Daniel Pancu a dezvăluit ce îl îngrijorează cel mai tare la CFR Cluj: „Cel mai puternic adversar”
Daniel Pancu a dezvăluit ce îl îngrijorează cel mai tare la CFR Cluj: „Cel mai puternic adversar”
Lovitură încasată de FC Argeș chiar înaintea meciurilor care o pot duce în play-off!
Lovitură încasată de FC Argeș chiar înaintea meciurilor care o pot duce în play-off!
„E adevărat că Hagi va fi antrenorul naționalei României?” Gică Popescu a dat răspunsul imediat: „Foarte, foarte încrezător”
„E adevărat că Hagi va fi antrenorul naționalei României?” Gică Popescu a dat răspunsul imediat: „Foarte, foarte încrezător”
Starul lui Real Madrid, desființat, după ce i-a luat apărarea lui Vinicius: ”Este lamentabil, i-a furat iubita unui coleg!”
Starul lui Real Madrid, desființat, după ce i-a luat apărarea lui Vinicius: ”Este lamentabil, i-a furat iubita unui coleg!”
Încă un român în LaLiga, din vară! Anunțul făcut de Diario As
Încă un român în LaLiga, din vară! Anunțul făcut de Diario As
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
„Cutremur“ în fotbalul românesc: toată echipa a fost săltată de mascați!

„Cutremur“ în fotbalul românesc: toată echipa a fost săltată de mascați!

Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"

Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"

Reacția lui Cristi Chivu după eliminarea din Champions League. Boban l-a auzit și a intervenit: "Nu văd nicio amărăciune în discursul tău!"

Reacția lui Cristi Chivu după eliminarea din Champions League. Boban l-a auzit și a intervenit: "Nu văd nicio amărăciune în discursul tău!"

Tragicomic: unde a ajuns atacantul pe care Gigi Becali îl prezenta drept „Lewandowski de România“

Tragicomic: unde a ajuns atacantul pe care Gigi Becali îl prezenta drept „Lewandowski de România“

"Prea târziu!" Capello spune unde a greșit Chivu și de ce Inter a fost eliminată de Bodo/Glimt

"Prea târziu!" Capello spune unde a greșit Chivu și de ce Inter a fost eliminată de Bodo/Glimt

Bogdan Stelea a numit portarul #1 al naționalei României: ”Apără foarte bine, nu poate fi schimbat”

Bogdan Stelea a numit portarul #1 al naționalei României: ”Apără foarte bine, nu poate fi schimbat”



Recomandarile redactiei
Lovitură încasată de FC Argeș chiar înaintea meciurilor care o pot duce în play-off!
Lovitură încasată de FC Argeș chiar înaintea meciurilor care o pot duce în play-off!
„E adevărat că Hagi va fi antrenorul naționalei României?” Gică Popescu a dat răspunsul imediat: „Foarte, foarte încrezător”
„E adevărat că Hagi va fi antrenorul naționalei României?” Gică Popescu a dat răspunsul imediat: „Foarte, foarte încrezător”
Starul lui Real Madrid, desființat, după ce i-a luat apărarea lui Vinicius: ”Este lamentabil, i-a furat iubita unui coleg!”
Starul lui Real Madrid, desființat, după ce i-a luat apărarea lui Vinicius: ”Este lamentabil, i-a furat iubita unui coleg!”
Încă un român în LaLiga, din vară! Anunțul făcut de Diario As
Încă un român în LaLiga, din vară! Anunțul făcut de Diario As
Gică Popescu, tranșant după ce Gino Iorgulescu a anunțat dezastrul dacă FCSB nu ajunge în play-off
Gică Popescu, tranșant după ce Gino Iorgulescu a anunțat dezastrul dacă FCSB nu ajunge în play-off
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
CITESTE SI
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit

stirileprotv Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit

Meteorologii ANM au actualizat avertizarea de vreme rea. Zonele în care va ninge până joi dimineață. HARTĂ

stirileprotv Meteorologii ANM au actualizat avertizarea de vreme rea. Zonele în care va ninge până joi dimineață. HARTĂ

Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după eliminarea rușinoasă din Liga Campionilor. „Nu are rost să discutăm”

stirileprotv Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după eliminarea rușinoasă din Liga Campionilor. „Nu are rost să discutăm”

România a ajuns unul dintre cei mai mari exportatori din Europa cu un tip inedit de carne. E peste tot în jurul nostru

stirileprotv România a ajuns unul dintre cei mai mari exportatori din Europa cu un tip inedit de carne. E peste tot în jurul nostru

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!