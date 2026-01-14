Campioana Andreea Beatrice Ana, reacție genială cu privire la banii pe care îi are de primit de la statul român: „Sper cel puțin!”

Zoe Florescu Potolea a semnat cu More Than Equal, un program internațional de elită care are o misiune îndrăzneață și fără precedent: să descopere și să formeze prima femeie campioană mondială de Formula 1.

După un proces riguros de selecție, bazat pe analize complexe de date și evaluări de performanță, Zoe a fost aleasă să se antreneze și să concureze în Formula 4 cu sprijinul More Than Equal. Programul îi va oferi suport complet — tehnic, fizic și mental — într-un parcurs construit special pentru a o pregăti pentru cele mai înalte niveluri ale motorsportului.

Zoe Florescu Potolea, aleasă într-un program care vrea prima femeie campioană mondială de Formula 1. Ce spune Zoe



“Este frumos să ai alături oameni care visează, într-un fel, la aceleași lucruri ca tine și care vor să se afirme la fel de mult ca tine. Unul dintre cele mai importante lucruri este, sincer, să crezi că poți reuși sau să crezi că este loc pentru tine în acest sport foarte greu, acolo in top”, explică Zoe.



More Than Equal nu este un proiect oarecare. Organizația a fost fondată de Karel Komárek, antreprenor și investitor miliardar, alături de David Coulthard, fost pilot de Formula 1. Komárek, născut în Cehia și stabilit în Elveția, este fondatorul grupului de investiții KKCG, iar compania sa, Allwyn, este partener oficial multianual al Campionatului Mondial de Formula 1. Mai mult, Allwyn și Avenga colaborează cu celebra echipă McLaren Formula 1, unul dintre numele legendare ale sportului.



Programul de Dezvoltare a Piloților More Than Equal este conceput ca o adevărată „fabrică de performanță”, dedicată tinerelor cu potențial real de a ajunge în elita motorsportului mondial. Selecția piloților se face la nivel global, folosind date, teste detaliate și evaluări complexe — de la performanța la volan până la pregătirea fizică, mentală și capacitatea de dezvoltare pe termen lung.



Pentru Zoe Florescu Potolea, acesta este un pas uriaș. Pentru motorsportul feminin, ar putea fi începutul unei istorii scrise cu viteză maximă.

