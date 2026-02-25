Echipa patronată de Gigi Becali are nevoie să câștige ultimele două meciuri din sezonul regulat, dar este nevoie ca roș-albaștrii să fie ajutați și de jocul rezultatelor.

Reveniri neașteptate la FCSB

Gigi Becali anunța că Mihai Popescu este ca și plecat de la FCSB după accidentarea suferită de fundașul roș-albaștrilor la echipa națională, însă stoperul s-a recuperat în timp record după ruptura de ligamente încrucișate.

Din acest motiv, Mihai Stoica a dezvăluit că Mihai Popescu va fi cel mai probabil în lotul lui FCSB pentru meciul cu UTA Arad.

În privința lui Siyabonga Ngezana, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a anunțat că sud-africanul se antrenează la sală și speră că problemele sale se vor rezolva doar cu tratament, însă Mihai Stoica este de părere că Ngezana va avea mai mult ca sigur nevoie să recurgă la o intervenție chirurgicală.

De altfel, oficialul lui FCSB a precizat că Vlad Chiricheș a început și el să se antreneze alături de restul echipei.

”Chiricheș a început să se antreneze cu echipa. A avut niște probleme medicale. Acum e bine. S-ar putea să fie în lot pentru meciul cu UTA. Ngezana e la sală. Sper să scape doar cu tratamentul pe care l-a făcut, deși m-aș mira.

Medicii spun altceva. Rămâne de văzut când va reveni pe teren. Mihai Popescu e foarte bine. Cred că îl putem avea în lot sâmbătă, la meciul cu UTA”, a spus Mihai Stoica la Fanatik.