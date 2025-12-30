Ca în fiecare an, directorii celor zece echipe de Formula 1 au fost invitaţi să voteze pentru a alege cei mai buni 10 piloţi ai sezonului. Votul a fost, bineînţeles, secret, acordându-se 25 de puncte primului clasat şi un punct celui de-al zecelea.

După numărarea voturilor, site-ul F1 informează că nu campionul mondial Lando Norris a obţinut primul loc, ci Max Verstappen (Red Bull), ales cel mai bun pilot al sezonului pentru al cincilea an consecutiv.



Olandezul îi devansează pe Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren, locul 3), George Russell (Mercedes, locul 4), Fernando Alonso (Aston Martin) - care este astfel mult mai bine clasat decât în campionat (locul 10) -, Carlos Sainz (Williams, locul 6), Charles Leclerc (Ferrari, locul 7), Oliver Bearman (Haas, locul 8), Isack Hadjar (Racing Bulls, locul 9) şi Nico Hülkenberg (Sauber, locul 10).



De remarcat că, spre deosebire de anii precedenţi, numărul de puncte obţinute nu a fost comunicat.

news.ro

