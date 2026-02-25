Prima reacție a lui Bănel Nicoliță după ce s-a întors pe gazon, la 41 de ani! Cine l-a convins să revină

Fotbal intern
Mijlocașul de 41 de ani a oferit miercuri prima reacție după ce a semnat cu FC Produlești. Fostul stelist a explicat ce l-a făcut să revină pe gazon și care este obiectivul său.

FC ProduleștiLiga 5Banel Nicolita
Chiar dacă a ajuns la o vârstă la care mulți fotbaliști preferă liniștea retragerii, fostul internațional român a ales să îmbrace din nou tricoul de joc într-un meci oficial. Fostul jucător al FCSB este gata să pună umărul la o nouă performanță în eșalonul județean, decizia sa fiind influențată de cercul său de prieteni din fotbal.

Motivele din spatele noii aventuri fotbalistice

Fotbalistul a detaliat cum s-a concretizat discuția cu noua sa echipă și cât de mult îi lipsește competiția. El a ținut să asigure pe toată lumea că forma sa fizică este în continuare la un nivel optim, mulțumită antrenamentelor pe care le face zi de zi.

„Dragostea de fotbal rămâne. Tot timpul vrei să fii acolo, vrei să joci. Nu pot să stau liniștit. Am fost la Vălenii de Munte, am promovat, iar acum am primit o nouă provocare. Eu nu mă dau la o parte de la provocări. Domnul primar este prieten foarte bun cu Sorin Paraschiv și Adrian Neaga. De un an de zile se roagă de mine să mă duc și până la urmă m-am decis să mă duc să-l ajut să promoveze. Acesta este obiectivul. Mă simt foarte bine, eu încă fac antrenamente la școala mea de fotbal. Nu este problema de pregătire fizică, o avem până la 50-60 de ani. Încă o avem”, a spus Bănel Nicoliță, potrivit Digisport.

Cariera lui Bănel Nicoliță se leagă cel mai mult de Steaua București (acum FCSB). Extrema dreaptă a strâns 37 de selecții la echipa națională și a bifat experiențe în prima ligă din Franța, la FC Nantes și Saint-Etienne. În 2010, valoarea sa a atins un maxim de 3 milioane de euro.

