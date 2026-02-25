FCSB s-a impus cu 4-1 în fața lui Metaloglobus, într-un meci din etapa 28 a Superligii, care s-a jucat pe Arena Națională.
Roș-albaștrii se află pe locul șapte în clasament, la trei lungimi de ultimul loc care duce în play-off, ocupat în acest moment de FC Argeș.
Dumitru Dragomir a spus unde nu are voie FCSB să dea greș
Fostul președinte al LPF a vorbit despre următorul meci al lui FCSB cu UTA și a spus ce trebuie să facă roș-albaștrii pentru a încheia sezonul regulat în primele șase echipe.
Dumitru Dragomir consideră că meciul din deplasare cu arădenii este extrem de important, iar echipa patronată de Gigi Becali trebuie să îl câștige.
„Obligatoriu, FCSB trebuie să bată la UTA. Și UTA joacă bine, băi. Mihalcea e unul din buni antrenori tineri care vin pe turnantă. E antrenor, ține minte ce îți spun. Și eu zic că va bate la porțile echipelor naționale peste câțiva ani.
Are o stăpânire extraordinară și o inteligență. Uite ce a făcut din UTA. UTA, ca valoare, e sub Slobozia!”, a spus Dumitru Dragomir, conform Fanatik.ro.
Ultimele două meciuri ale lui FCSB din acest sezon regulat sunt cu UTA în deplasare și cu ”U” Cluj pe teren propriu.