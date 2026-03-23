Anunțul făcut de organizatorii Jocurilor Olimpice din 2028: ce se va întâmpla în Los Angeles

Este vorba despre un sistem de design cu tematică florală pentru a reflecta peisajul oraşului, cartierele şi caracterul cultural, scrie Reuters.

Elementele de identitate vizuală vor fi dispuse în toate bazele competiţiei, în zonele destinate fanilor, în toate instalaţiile din oraş, în spaţiile destinate anunţurilor, pe platformele digitale şi în cadrul prezentărilor reţelelor de radiodifuziune în timpul Jocurilor Olimpice, au anunţat organizatorii (LA28).

În centrul temei de identitate vizuală aleasă se află ''Superbloom'', o referinţă pentru explozia de flori sălbatice care acoperă anumite părţi din California de Sud, după perioadele de ploaie.

Organizatorii au precizat că acest concept este o metaforă pentru Jocurile Olimpice, fiind pregătit timp de mai mulţi ani de zile.

Grafica principală este conturată în jurul a 13 flori individuale, despre care organizatorii au menţionat că reprezintă elementele diferite ale oraşului Los Angeles, de la cultura sa de divertisment până la cartierele sale, oameni şi peisajele naturale.

Paleta de culori face trimitere la Pasărea Paradisului, floarea oficială a oraşului Los Angeles, şi este grupată în patru familii - mac, roşu stacojiu, campanulă şi salvie, pentru a evoca terenul şi vegetaţia regiunii.

Organizatorii au declarat că stilul tipografic a fost inspirat de sistemul de anunţuri stradale al oraşului Los Angeles, incluzând magazinele unele lângă altele care compun centrul comercial şi literele desenate manual în faţa magazinelor, în cadrul efortului de a da identităţii Jocurilor Olimpice un specific local.

Comitetul LA28 a precizat că designul a fost realizat pentru a putea fi aplicat în cadrul mai multor decoruri, de la unele locaţii cu aproape o sută de ani vechime până la cele mai noi facilităţi, respectând în acelaşi timp cerinţele televiziunilor, formatele digitale şi condiţiile de iluminat.

Comitetul de organizare a colaborat cu studioul de design Koto la acest proiect.

Identitatea vizuală a Jocurilor Olimpice de vară Los Angeles 2028 a fost dezvăluită cu doi înaintea ceremoniei de deschidere în ceea ce organizatorii au descris drept o premieră neobişnuită, permiţând partenerilor şi părţilor să aibă la dispoziţie mai mult timp pentru includerea elementelor de branding în materialele lor.

Los Angeles va găzdui Jocurile Olimpice de vară pentru a treia oară, în anul 2028, după ediţiile găzduite în 1932 şi în 1984. Pentru prima dată, va găzdui şi Jocurile Paralimpice, scrie Agerpres.