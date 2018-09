Lovitura dura primita de Conor McGregor! Motivul pentru care e dat in judecata de un alt luptator din UFC

Conor McGregor nu scapa de problemele legale.

Luptatorul din UFC, Michael Chiesa, a decis sa-l dea in judecata pe Conor McGregor in urma atacului irlandezului asupra autobuzului in care se aflau mai multi luptatori din UFC de pe 5 aprilie. Chiesa a suferit rani care l-au impiedicat sa participe la gala UFC 223 ce a avut loc 2 zile mai tarziu.

Chiesa a avut taieturi pe fata de la sticla sparta si spune ca atacul lui McGregor a provocat "daune serioase personale, economice si de alt fel", precum si "probleme emotionale, trauma mentala". Chiesa a pornit actiunea si impotriva Barclay's Center si a echipei de management BSE Global pe care ii acuza ca nu au fost capabili sa protejeze luptatorii.

Nu este mentionata suma ceruta de Chiesa insa, conform BBC, ar fi de peste 25.000 de dolari. Chiesa spune ca atacul lui McGregor a dus si la ratarii sansei de a luptat pentru o centura in UFC dupa ce compania a avut nevoie de un inlocuitor in meciul pentru titlul lightweight si Chiesa nu a fost disponibil.

Conor McGregor se va intoarce dupa aproape 2 ani in ringul UFC pe 6 octombrie cand va lupta cu Khbabi Nurmagomedov.