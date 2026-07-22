VIDEO Nadal s-a filmat cum sărbătorește victoria Spaniei în finala CM, dar a ajuns criticat dintr-un motiv de necrezut

Nadal s-a filmat cum sărbătorește victoria Spaniei în finala CM, dar a ajuns criticat dintr-un motiv de necrezut Tenis
Marcu Czentye
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Rafael Nadal, criticat pe rețelele sociale pentru o decizie luată în ziua finalei Cupei Mondiale.

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Din articol

Mare iubitor al fotbalului, Rafael Nadal nu putea să rateze vizionarea finalei Cupei Mondiale, Spania - Argentina.

Partida încheiată scor 1-0, după epuizarea prelungirilor, a fost urmărită de multiplul campion de Grand Slam alături de mai mulți membri ai familiei sale extinse.

Rafael Nadal, taxat pentru că a purtat un tricou-replică al Spaniei

Așezat alături de fiul său, Rafa Nadal Jr. și de tatăl său, Rafael Nadal s-a filmat sărbătorind victoria obținută de iberici în finala din New Jersey. „Vamos! Campioni mondiali pentru a doua oară,” a titrat Nadal videoclipul publicat pe Instagram, alături de o fotografie care îi arată familia urmărind desfășurarea finalei.

Neașteptat însă internauții l-au taxat pentru un motiv greu de anticipat, având în vedere situația financiară a lui Rafael Nadal: fostul tenismen a fost criticat pentru că a purtat un tricou-replică al echipei naționale de fotbal a Spaniei.

„Nu mă așteptam la asta din partea lui Rafa Nadal. Are grămezi de bani, dar poartă un tricou fake,” a comentat un internaut.

„Dacă și Nadal cumpără replici...,” a adăugat un altul, pe când un alt utilizator s-a amuzat, zicând: „Nadal poartă tricou-replică, așa cum o fac majoritatea spaniolilor. Ne reprezintă bine,” a transmis acesta din urmă, notează Express.

Rafael Nadal, sportiv sponsorizat de Nike, de la 13 ani

Există riscul ca Rafael Nadal să aibă de suferit, în raporturile sale publicitare cu brandul Nike.

Producătorul american de echipament sportiv l-a sponsorizat pe spaniol încă de la vârsta de 13 ani și i-a fost alături până la retragerea din tenis, consumată în noiembrie 2024.

Rafael Nadal a oferit și un interviu îmbrăcat în tricoul Spaniei, națională sponsorizată de Adidas. Nadal nu mai fusese văzut îmbrăcând un echipament Adidas de la precedenta finală de Cupă Mondială jucată și câștigată de Spania, în 2010.

Nadal a sărbătorit intens victoria Spaniei

De îndată ce finala Cupei Mondiale a luat sfârșit, Rafael Nadal s-a filmat ridicându-se în picioare și strigând de bucurie, în urma rezultatului obținut prin golul înscris de Ferran Torres.

Nadal s-a îmbrățișat cu prietenii alături de care a savurat a doua Cupă Mondială ridicată de Spania, în istoria de 96 de ani a competiției.

foto: captură DAZN

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Rafael Nadal

  • Rafael nadal finala cm 2026
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