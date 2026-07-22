Mare iubitor al fotbalului, Rafael Nadal nu putea să rateze vizionarea finalei Cupei Mondiale, Spania - Argentina.

Partida încheiată scor 1-0, după epuizarea prelungirilor, a fost urmărită de multiplul campion de Grand Slam alături de mai mulți membri ai familiei sale extinse.

Rafael Nadal, taxat pentru că a purtat un tricou-replică al Spaniei

Așezat alături de fiul său, Rafa Nadal Jr. și de tatăl său, Rafael Nadal s-a filmat sărbătorind victoria obținută de iberici în finala din New Jersey. „Vamos! Campioni mondiali pentru a doua oară,” a titrat Nadal videoclipul publicat pe Instagram, alături de o fotografie care îi arată familia urmărind desfășurarea finalei.

Neașteptat însă internauții l-au taxat pentru un motiv greu de anticipat, având în vedere situația financiară a lui Rafael Nadal: fostul tenismen a fost criticat pentru că a purtat un tricou-replică al echipei naționale de fotbal a Spaniei.

„Nu mă așteptam la asta din partea lui Rafa Nadal. Are grămezi de bani, dar poartă un tricou fake,” a comentat un internaut.

„Dacă și Nadal cumpără replici...,” a adăugat un altul, pe când un alt utilizator s-a amuzat, zicând: „Nadal poartă tricou-replică, așa cum o fac majoritatea spaniolilor. Ne reprezintă bine,” a transmis acesta din urmă, notează Express.