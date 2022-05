Britanicul Ronnie O'Sullivan a câştigat luni al şaptelea titlu de campionat mondial de snooker, la Sheffield, egalând recordul în istoria acestui sport foarte popular în Regatul Unit, relatează lefigaro.fr.

La 46 de ani, el se alătură lui Stephen Hendry, şi el de şapte ori campion mondial, pe lista jucătorilor de snooker care au câştigat cele mai multe titluri mondiale în epoca modernă.

În finală, Ronnie "Rocket" O’Sullivan l-a învins cu 18-13 pe campionul mondial din 2019, Judd Trump, care l-a numit "cel mai mare jucător al tuturor timpurilor” după meci.

2001. 2004. 2008. 2012. 2013. 2020. 2022. Ronnie O'Sullivan is a seven-time champion of the world!

