Imagini interzise! Accidentarea HORROR a unui luptator de MMA! Adversarul nu a mai putut privi!

Jonathan King este un luptator amator de arte martiale mixte, iar in acest weekend a suferit o accidentare socanta. Dupa ce si-a lovit adversarul in genunchi, piciorul sau a cedat, suferind o accidentare foarte grava.

"Jonathan a iesit de la recuperare in aceasta dimineata. Operatia a decurs foarte bine, iar terapia de refacere fizica incepe de maine dimineata si ar putea fi capabil sa calatoreasca spre casa in aceasta saptamana", a spus doctorul care s-a ocupat de starea luptatorului.

