"Ne poti spune ce i-ai zis lui Ronaldo cand v-ati intalnit?" Raspunsul fabulos al lui Donnarumma, portarul Milanului, dupa ce a dat prima data ochii cu portughezul

Gianluigi Donnarumma a luat un gol de la Cristiano Ronaldo in derbyul cu Juventus, pierdut de Milan cu 0-2.

Juventus a invins-o cu 2-0 pe rivala AC Milan in urma cu o saptamana. Ronaldo a marcat din nou in Serie A si a ajuns la 8 reusite in 12 meciuri. El are si 5 assisturi.

Gigio Donnarumma, tanarul portar al Milanului, a vorbit in presa italiana despre prima intalnire cu Ronaldo. El a facut o declaratie care a starnit o multime de reactii pe retelele de socializare.

Donnarumma a spus pentru Rai Sports ca nu i-a putut spune nimic lui Ronaldo, pentru ca i-a fost prea rusine!

"A fost atat de emotionant sa il intalnesc pe Cristiano, pentru ca pana acum jucam impotriva lui doar pe Playstation. Nu i-am zis nimic, pentru ca mi-a fost prea rusine", a spus Donnarumma.

In varsta de 19 ani, Donnarumma apara deja poarta Milanului de 3 ani. El are 118 meciuri pentru formatia de pe San Siro.