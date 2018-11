Mayweather, revenire SOC in ring! Se bate cu un japonez pe reguli de MMA! Cand e programata lupta

Floyd Mayweather e gata sa revina in ring!

Americanul s-a retras din box, dar continua cu meciuri demonstrative. Mayweather are 50 de victorii si zero infrangeri la box, insa acum se pregateste sa lupte pe reguli de MMA cu un sportiv din japonia. Partida e programata de Anul Nou si este considerata de pregatire pentru o revansa spectaculoasa cu Conor McGregor in 2019 pe reguli de arte martiale mixte.

Tenshin Nasukawa este adversarul lui Mayweather in lupta programata pe 31 decembrie, pe Saitama Super Arena.

Japonezul abia asteapta sa lupte cu legendarul pugilist american. "E cel mai mare meci din viata mea. Sunt fericit ca se materializeaza. Nimeni nu a reusit sa-mi invinga adversarul pana acum. Si as vrea eu sa fiu omul care intra in istorie. Pumnul meu poate schimba istoria, asa ca va rog sa ma urmariti", a transmis Tenshin. El are 27 de victorii si zero infrangeri in cariera sa de luptator.

Floyd Mayweather este asteptat sa-i dea un raspuns si lui Khabib, cel care l-a provocat la o lupta in ring.