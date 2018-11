Cel mai INFRICOSATOR om de pe planeta intra in MMA! Adversarul sau e un adevarat MONSTRU: lupta anului 2019!

Luptele in cusca vor ajunge la un alt nivel in 2019!

Polonezul Martyn Ford, cel mai infricosator om de pe planeta, a decis sa intre in luptele de MMA. El si-a ales un adversar pe masura. Se va duela in 2019 cu Hulk din Iran, omul cu brate uriase ce a devenit senzatie pe internet. Sajad Gharibi este un fost culturist cu un scurt istoric in wresling ce cauta sa atinga faima in MMA.

Ford e convins insa ca va castiga meciul de debut din MMA. "Mereu am fost competitiv, imi plac provocarile. Sunt cam prostut, nu? Sper sa ajung profesional cat mai departe si sa ajung la stadiul in care tinerii se vor uita cu admiratie catre mine", a spus Ford.

Martyn Ford isi pregateste terenul pentru o eventuala oferta din MMA. L-a criticat pe Khabib pentru scandalul provocat la finalul victoriei cu McGregor. "M-a dezamagit comportamentul sau. Il inteleg, dar cand ai atata influenta trebuie sa ai grija. McGregor e un luptator fantastic, iar uneori e prins in drame, dar cand esti in categorie inferioara trebuie sa fii mult mai responsabil cu actiunile tale", a spus polonezul.