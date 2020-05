Conor McGregor are un SUPER ADVERSAR! Meciul asteptat de toti fanii UFC! Ce legenda va lupta cu irlandezul

Conor McGregor va avea parte de un meci de gala, impotriva unei legende din UFC.

Conor McGregor si legenda UFC-ului, Anderson Silva, si-au dat acceptul pentru o infruntare cu totul aparte. Irlandezul McGregor este cel mai cunoscut luptator la momentul actual, iar meciul de box cu Floyd Mayweather i-a crescut enorm notorietatea.

"Am o admiratie uriasa fata de atletul Conor. Cred ca aceasta super lupta ar fi un eveniment istoric pentru sport. Niciunul dintre noi nu mai are nimic de demonstrat. Cred ca fanii UFC si cei ai sporturilor de contact ar vrea sa vada acest spectacol. Vreau sa imi testez miscarile de arte martiale impotriva lui.", a spus Anderson Silva cu privire la meciul istoric.

Anderson Silva este un luptator foarte spectaculos de origine braziliana, poreclit 'paianjenul'. Are un palmares de 34 de victorii si 10 infrangeri si este cel care detine recordul pentru cele mai multe meciuri consecutive in care si-a aparat titlul, 10.

McGregor a dat raspunsul clar pe contul oficial de Twitter. "Accept!", a scris irlandezul, aprinzand deja imaginatia si sperantele fanilor UFC. Silva a fost vedeta companiei, pana in 2013, cand si-a rupt piciorul intr-o lupta. De atunci nu a mai reusit sa revina la forma care l-a facut cunoscut.

Conor este primul luptator din UFC, care a reusit sa unifice doua centuri. In meciul de box organizat in 2017 impotriva lui Mayweather, McGregor a suferit o infrangere prin TKO in runda 10, insa a avut enorm de castigat in ceea ce priveste imaginea sa.