de Dan Chilom

Londonezii primesc vizita liderului din Premier League, FC Liverpool. Chiar daca etapa trecută “cormoranii” au pierdut surprinzător în deplasarea de la Crystal Palace, trupa lui Arne Slot rămâne favorită și azi, pe Stamford Bridge.

Chelsea - Liverpool, LIVE pe VOYO

Chelsea a pierdut și ea, acasă, în ultima etapă, scor 1-3 contra lui Brighton.



Ambele formații traversează o perioadă mai puțin fastă. Londonezii aut trei înfrângeri în ultimele cinci partide, și ocupă locul 8 în campionat.



Liverpool a pierdut atât în campionat, 1-2 cu Crystal, cât și în UCL, 0-1 cu Galatasaray.

Chelsea - Liverpool | Echipe probabile



Chelsea: Sanchez; Gusto, Hato, Badiashile, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Buonanotte, Garnacho; Geroge.



Liverpool: Mamardashvili; Kerkez, van Dijk, Konate, Frimpong; Jones, Gravenberch, Wirtz; Gakpo, Isak, Salah.



Cele două grupări au serioase probleme de efectiv, având foarte mulți jucători accidentați.



La Liverpool cei mai importanți indisponibili sunt portarul Alisson și atacantul Chiesa.



La londonezi, lucrurile stau și mai rău, cu o serioasă trupă de indisponibili, din care iese în evidență cel mai mult Cole Palmer.



Liverpool este ușor favorită la victorie, prin prisma locului ocupat în campionat, cu o cotă de 2.25.



Chelsea are cota 3.10 pentru un succes.



Egal - 3.80



Ambele echipe marchează - 1.44



Pauză sau final X - 1.65

Chelsea - Liverpool, LIVE pe VOYO



În ultimele 10 dispute directe, Liverpool s-a impus de cinci ori, Chelsea o dată, iar de patru ori s-a terminat la egalitate.



Între cei doi tehnicieni, Enzo Maresca, respectiv Arne Slot, este egalitate la meciurile directe, 1-1.



Pe 4 mai, Chelsea o învingea pe Liverpool cu 3-1 pe Stamford Bridge, în ultima confruntare directă.



Anthony Taylor, 46 de ani. va conduce partida de azi, arbitru care acordă în medie 3,76 cartonașe galbene pe meci, și 0,18 roșii.



Sugestia Sport.ro: Pauză sau final X.

