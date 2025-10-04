Lotul României pentru meciul cu Austria! Bancu e OUT, surprize URIAȘE la naționala lui Mircea Lucescu: 5 debutanți

Etapa 9 din Liga 2, penalty în Corvinul - Steaua ACUM! 24 de goluri în 6 meciuri azi, echipa lui Bogdan Lobonț UMILITĂ acasă, Chindia demolează Bacăul

Porumboiu îi face praf pe patronii din Superliga: "Câștigi 20 de milioane și tu bagi 5? Bagă, bă, 15 și ia-ți 5!"

Jucătoarea română de tenis de masă Bianca Mei-Roşu a câştigat toate cele trei meciuri jucate vineri la Under-19, în prima zi a competiţiei Europe Youth Top 10, de la Tours (Franţa), care reuneşte crema juniorilor U15 şi U19 de pe continent.

Bianca Mei-Roşu a dispus de slovena Sara Tokic cu 4-1 (11-7, 11-8, 12-14, 11-6, 11-3) şi le-a învins pe portughezele Matilde Pinto cu 4-0 (13-11, 11-1, 12-10, 11-5) şi pe Julia Leal cu 4-1 (11-5, 15-13, 11-8, 9-11, 11-9), potrivit site-ului Federaţiei Române de Tenis de Masă.

Românca va juca sâmbătă alte trei meciuri, cu Veronika Polakova (Cehia), Natalia Bogdanowicz (Polonia) şi Leana Hochart (Franţa), iar duminică le va înfrunta pe Veronika Matiunina (Ucraina), pe Nina Guo Zheng (Franţa) şi pe Karolina Holda (Polonia).

Bianca Mei-Roșu a câștigat tot, Patricia Stoica a pierdut în schimb pe linie



La Under-15, Patricia Stoica a pierdut toate cele trei partide susţinute vineri, 0-4 (5-11, 6-11, 2-11, 4-11) cu franţuzoaica Alexia Nodin, 0-4 (10-12, 11-13, 3-11, 9-11) cu suedeza Siri Benjegard şi 1-4 (6-11, 6-11, 11-8, 7-11, 5-11) cu turcoaica Nil Basaran.

Sâmbătă, adversarele româncei vor fi Mariia Lytvyn (Austria), Renata Shypsha (Spania) şi Wanessa Kulczycka (Polonia), iar duminică le va înfrunta pe Hanka Kodet (Cehia), Koharu Itagaki (Germania) şi Lana Benko (Croaţia), informează Agerpres.

