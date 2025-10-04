Liber de contract, tehnicianul a mărturisit că parteneriatul său de succes cu patronul Valeriu Iftime este acum istorie, cei doi nemaiavând nicio legătură de aproape doi ani.



Croitoru, care a condus-o pe FC Botoșani în două mandate (2019-2022 și 2023), a recunoscut că s-a distanțat complet de clubul din Moldova și nu mai este la curent cu situația de acolo.



"Nu știu ce se întâmplă la Botoșani"



Antrenorul a lăsat de înțeles că ruptura este una profundă, afirmând că nu mai are nicio informație din interiorul clubului. "Nu știu ce se întâmplă la Botoșani de vreo doi ani. Oamenii iubesc echipa acolo. Altă plăcere nu cred că există în oraș. Botoșani este un oraș de provincie frumos, cochet, verde", a transmis Croitoru.



Acesta a comentat scurt și pe marginea unei posibile alianțe la vârful clubului între Valeriu Iftime și Adrian Porumboiu: "Două săbii în aceeași teacă îmi e greu să cred că au loc".



Fostul antrenor a amintit și de o problemă mai veche a echipei, legată de infrastructură. "La Botoșani, încă de când eram eu jucător, este o problemă din perioada aceasta și până prin martie cu pregătirea și antrenamentele", a mai zis antrenorul, a cărui ultimă experiență pe banca tehnică a fost la FCU Craiova, în octombrie 2024.

