Fostul antrenor din SuperLiga a reușit să readucă echipa vâlceană în eșalonul secund după nouă ani de absență și speră acum să construiască un proiect stabil.

SCM Râmnicu Vâlcea și-a asigurat matematic promovarea în luna mai, după victoria cu 3-0 în fața celor de la Academica Balș.

Ce mai face și pe unde mai antrenează Constantin Schumacher: „Se dau banii la timp”

Tehnicianul spune că principalul atu al clubului este stabilitatea financiară, un aspect pe care îl consideră esențial în fotbalul românesc.

„Am reușit promovarea cu Vâlcea. Sper ca această echipă să se mențină în eșalonul secund, are condiții bune pentru această ligă. Cel mai important este că la noi se dau banii la timp, avem o bază de antrenament bună, condiții sunt ok. Asta contează când aduci jucători din altă parte. Nu avem salarii mari, dar sunt normale pentru Liga 2 și le oferim și două mese pe zi.

E greu dacă nu ai stabilitate financiară. Contează că salariile vin la timp. Dacă ai și salariu mic și nici nu îl primești, ajungi la memorii și la alte probleme. La Mioveni am luat un salariu în iunie și apoi nimic până în martie. E greu să lucrezi în sistemul ăsta și să îți atingi obiectivul”, a declarat Constantin Schumacher pentru sptfm.ro.

Fostul mijlocaș consideră că experiența lotului a avut un rol important în promovare și admite că echipa are nevoie de întăriri pentru noul sezon.

„Am avut șansă că am avut jucători cu experiență. Este greu să promovezi din Liga 3. Acum avem nevoie de jucători noi, ca să putem ridica nivelul echipei și să facem față în Liga 2”, a mai spus Schumacher.

De-a lungul carierei de antrenor, Constantin Schumacher a pregătit echipe precum FC Argeș, Rapid, Petrolul, Mioveni și FC Botoșani.