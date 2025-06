Mihnea s-a antrenat mulți ani de unul singur și a fost selectat în echipa de culturism a CSU ASE în urmă cu numai 6 luni. Performanța lui este cu atât mai surprinzătoare cu cât s-a antrenat organizat, așadar, numai o jumătate de an.



În afara locului 1 de care am scris mai sus, studentul Facultății de Cibernetică din cadrul Academiei de Studii Economice din București a cucerit și două medalii de bronz la Juniori Mici Classic Physique și la Culturism Juniori Mici +70 kg.



Proaspătul antrenor emerit Cristain Băltărețu, cel care l-a descoperit și pregătit pe Mihnea pentru prima competiție majoră la care a participat, consideră că medaliile obținute de tânărul sportiv sunt remarcabile: „E exact ce ne propusesem, ținând cont de faptul că el nu mai concurase, deci nu are experiență. La First Timer, voiam medalie de aur, iar la celelalte – Doamne-ajută. El este încă junior mic. La anul ne propunem să câștige și celelalte două categorii.”



Acum 6 luni, Mihnea Nițu era doar student și mergea periodic la sală. Până să ia la facultate, se antrenase în Târgu Jiu, orașul lui natal. De multe ori, mânca prost, fast food sau sandwichuri, dar trăgea constant de „fiare”. CSU ASE îi asigură acum trei mese calde pe zi și suplimentele nutritive necesare pentru a face sport de performanță, plus o indemnizație lunară.



Ar putea intra în vizorul selecționerului lotului național dacă ar câștiga și la anul



Mihnea este campion național, dar se poate mai mult? „Și-a însușit în această perioadă un program de sportiv. Ca să progreseze și să meargă la competiții internaționale, trebuie să valideze ce a făcut anul ăsta, ca să fie apoi în vederea selecției pentru Europene și Mondiale. Trebuie să câștigăm din nou anul viitor Campionatul Național, să ne propunem categoria de juniori mici, dar și o categorie de Classic. El este un sportiv mai estetic, nu este robust ca alții, mai mignoni, așa că se încadrează mai bine la categoria Classic. În felul acesta, ar putea intra în vizorul selecționerului, pentru că are o vârstă fragedă. La anul face 21 de ani și mai avem timp până la 23, când intră la seniori”, explică antrenorul.

Ce spune Cristian Băltărețu



Echipa de culturism a CSU ASE are în componență un campion mondial și, totodată, multiplu campion european, pe Safier Koondrijk Iancu, un olandez naturalizat, care concurează pentru România. L-am întrebat pe Cristian Băltărețu dacă poate ajunge și Mihnea la performanțele lui Safier. Iată răspunsul: „Ca structură, este diferit. Mai are de pus multă masă musculară activă, adică trebuie să echilibrăm corpul. Are segmentele mult mai mari decât Safier. Are un trunchi legat, dar trebuie să echilibrăm și cu trenul inferior. Mihnea are potențial. La vârsta asta, are un potențial bun pentru a domina la noi în țară. Dar poate face o surpriză plăcută și la Europene.”



„Credem foarte mult în Mihnea. După cele două medalii de bronz, era puțin dezamăgit. Eu i-am spus să aibă încredere și, când a intrat seara la ultima categorie, a câștigat medalia de aur”

Cristian Băltărețu, antrenor emerit CSU ASE



La Campionatele Naționale de Culturism și Fitness disputat recent la Sibiu, CSU ASE București a participat cu 11 sportivi și a cucerit nu mai puțin de 20 de medalii (9 de aur, 6 de argint și 5 de bronz).