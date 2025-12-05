Yaya Toure (42 de ani) continuă conflictul puternic cu antrenorul Pep Guardiola (54). Fostul mijlocaș ivorian a fost pregătit la Barcelona de tehnicianul catalan între anii 2008 și 2010, respectiv la Manchester City între 2016 și 2018.

Yaya Toure, cuvinte incredibile despre Pep Guardiola

De fiecare dată Guardiola l-a scos din primul 11, iar Toure nu l-a iertat nici în momentul de față. Fostul mijlocaș central l-a numit pe tehnicianul lui Manchester City „șarpe”.

Cuvintele soției sale pe care le-a redat Toure sunt și mai puternice. Partenera de viață a sa l-a făcut pe Pep Guardiola „malefic”, considerând că l-a tratat pe Yaya Toure „ca pe un gunoi”.

Toure: „Nu îl văd ca pe un om, îl văd ce pe un șarpe”

„Nu îl văd ca pe un om, îl văd ca pe un șarpe. Nu m-a jucat tot anul, iar, după Campionatul Mondial din 2010, mi-a spus că trebuie să mă întorc la Barcelona, ​​că mă vrea.

Soția mea mi-a spus: «Ai de gând să asculți prostiile alea? Te-a tratat ca pe un gunoi, iar acum vrea să rămâi și tu vei rămâne? Hai să mergem la Manchester. Nu e un om, e malefic.»”, a declarat Pep Guardiola pentru canalul de YouTube „ZACK”, citat de publicația Mundo Deportivo.