Kevin Hart a cucerit publicul de la gala FIFA! Val de aplauze după o singură propoziție rostită: ”Stați, mă corectez acum”

Campionatul Mondial din 2026 se va desfășura vara viitoare în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Tragerea la sorți a grupelor turneului final a avut loc vineri, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC. Kevin Hart și Heidi Klum au fost gazdele evenimentului.

Înainte să înceapă evenimentul, Kevin Hart a glumit spunând că, deși obișnuia să-i spună fotbalului ”soccer”, acum a recunoscut că termenul corect este ”fotbal”. 

Actorul a mărturisit, în stilul său caracteristic, că s-a documentat despre marile vedete ale sportului. I-a asociat pe Messi cu Michael Jordan, pe Cristiano Ronaldo cu Steph Curry și pe Jude Bellingham cu Tom Brady.

Concluzia importantă a fost însă una clară: de acum înainte, pentru Kevin Hart nu mai există ”soccer”.

”Trebuie să fiu sincer cu voi! Sunt foarte mândru să fiu că sunt un fan al soccer-ului. Stați, mă corectez. Nu pot să spun asta! Nu trebuie să spun soccer. Restul lumii îl numește fotbal. Da, e fotbal! O să spun și eu așa de acum.

Îl știu pe Messi prin Michael Jordan, îl știu pe Cristiano din Steph Curry și îl știu pe Bellingham din Tom Brady! M-am interesat!”, a spus Kevin Hart.

