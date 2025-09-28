Aproape 60 de echipaje au luat startul în a doua ediție a Raliului Vâlcii, cursă desfășurată exclusiv pe macadam, unde Tempestini s-a duelat până pe ultima probă specială chiar cu colegul său de la Napoca Rally Academy, Norbert Maior.

Record istoric pentru motorsportul din România! Simone Tempestini a devenit campion absolut pentru a 10-a oară în carieră



La volanul unei Skoda Fabia RS, Tempestini a condus prima parte a raliului, însă Maior (Citroën C3 Rally2) a preluat conducerea după a opta probă. În cele din urmă, campionul a revenit pe prima poziție chiar cu o probă înainte de final și și-a asigurat astfel victoria, dar și al 10-lea titlu din carieră.



Cu un timp total de o oră, 25 de minute și 27,9 secunde, echipajul format din Tempestini și Carmen Poenaru a fost mai rapid cu 39,5 secunde decât Norbert Maior/Francesca Maior și cu un minut și 46,3 secunde decât Andrei Gîrtofan/Tudor Mârza (Skoda Fabia Rally2).

Ce a declarat Tempestini



„A fost o victorie cu emoții, dar am încheiat cu bine și asta e cel mai important. Suntem fericiți pentru prima poziție, pentru titlu, dar nu avem timp de sărbătorit. Mâine voi pleca spre Croația, pentru că voi lua startul în Campionatul European de Raliuri, iar echipa mea, MRF Tyres, poate deveni campioană la echipe, așa că voi încerca să îmi aduc aportul și acolo. Sper să putem sărbători după”, a declarat Tempestini.



Acesta devine astfel cel mai prolific pilot din istoria Campionatului Național de Raliuri, cu 10 titluri cucerite până la vârsta de 31 de ani. Anul trecut, Tempestini l-a depășit pe legendarul Titi Aur, care avea 8 campionate câștigate, dar primul îl obținuse când deja împlinise 32 de ani. Singura sincopă a clujeanului din ultimul deceniu a fost în 2017, atunci când titlul a mers la Bogdan Marișca, nimeni altul decât colegul său de la Napoca Rally Academy.



Ultimele două etape din sezonul intern, Raliul Brașovului (17–18 octombrie) și Raliul Argeșului (31 octombrie – 1 noiembrie), vor mai conta doar pentru lupta pentru locul 2, care se dă între Andrei Gîrtofan și Norbert Maior, dar și pentru cea de la clase. De asemenea, Raliul Argeșului va stabili numele campionului de pe asfalt, după ce Tempestini a devenit, la Vâlcea, nu doar campion absolut, ci și al diviziei de macadam din campionat.

