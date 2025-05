"Regina pastelor" a petrecut 12 ani în Italia și e pasionată de mașini. Ce a simțit la prima competiție auto

Tânăra provine dintr-o familie modestă și își amintește cum un an a mers la liceu în aceeași pereche de pantaloni de trening. Acum, ea ajută persoanele în vârstă din cămine, copiii și femeile abuzate. Pilot în Women Rally, Nicuța Enache are o poveste parcă desprinsă din filme! La 19 ani a plecat în Italia și a lucrat într-un restaurant!

„Am început cu măturat și spălat pe jos, asta am făcut mulți ani. Am învățat tot la același restaurant, să gătesc, să pregătesc deserturile”, spune Nicuța Enache, pilot în Campionatul Național Women Rally. După 12 ani de străinătate, multe suferințe și decepții, ea a lăsat tot și s-a întors acasă! Acum, are în București două restaurante cu specific italian.

"Regina pastelor", Nikki Enache: "Îmi era frică să conduc în România"

„Am deschis prima locație gătind niște paste, că eu asta știam să fac ... Azi mi se spune <<Regina pastelor>>, iar asta e mulțumirea mea sufletească", continuă pentru sportsnet Nicuța Enache, pilot în Campionatul Național Women Rally.

Nikky a introdus în meniul restaurantelor și propriile rețete. „Știu să gătesc paste, am venit cu rețetele mele proprii. Tot ce se gătește la felul principal, sunt preparatele gândite de bucătarii mei"



Femeia de afaceri e pasionată de mașini și îi place la nebunie să conducă. „Eu ador să mă urc la volan și să plec. Am și venit din Italia de foarte multe ori singură cu mașina... Ca o ironie a sorții, am venit din Italia fără nici o teamă și îmi era frică să conduc în România"

Datorită pasiunii pentru mașini a ajuns să o cunoască și pe Laura Savu, care a convins-o să participe la Women Rally. „ Această competiție a fost senzațională. La prima competiție în București îmi tremurau mâinile și picioarele, mi se părea că nu mai știu să conduc"

La Women Rally, Nikky concurează cu o bijuterie de mașină! „De 2 ani am luat mașina pe care o doresc, o mașină cu sânge în ea, un Mercedes GLE AMG și rup"

Chiar dacă are două restaurante, ea nu uită de unde a plecat!