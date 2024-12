El poate fi considerat unul dintre copiii-minune ai României, ținând cont de faptul că a încheiat anul competitional pe pozitia a IV în clasamentul open din 44 de concurenți seniori și juniori, adică a depășit mulți seniori, dar și pentru faptul că, la vârsta lui, știe să construiască un motor sau un computer! L-am întâlnit pe „Oli”, cum i se spune, la Gala CSU ASE, unde i-a fost înmânat trofeul pentru cel mai bun rezultat național al secției de Automobilism. La eveniment, el a fost însoțit de antrenorul lui, Ciprian Solomon, maestru al sportului și fondatorul clubului ACS MVM Rally Motorsport. Timp de 6 ani, l-a secondat pe Mihai Leu, campion național absolut de automobilism cu care a legat o prietenie de 27 de ani.

De unde a venit pasiunea asta pentru automobilism?

Oli: În primul rând, de la karting. Apoi, am învățat cu Ciprian să merg cu un Can-Am Buggy pe circuit la TCS. Ciprian a văzut ceva la mine și m-a îndrumat către sportul cu motor. În kart când te-ai urcat prima oară?

Oli: La 5 ani. Cum arată mașina pe care concurezi acum?

Răspunde Ciprian: După ce a parcurs primii kilometri cu Can-Am-ul, am trecut la o pregătire mai serioasă, cu o mașină special pregatită pentru competiții. Am început cu un Suzuki Swift Sport, o mașină care are în jur de 1200 de kilograme, cu motor aspirat de 1600 cmc, o mașină destinată juniorilor, pe care își pot începe cariera în motorsport. Poate fi Dacia Sandero, Dacia Logan, Suzuki... Sunt făcute special pentru curse?

Ciprian: Da, sunt mașini total diferite de cele din trafic, începând cu partea de siguranță (rollcage ), caroserie întărită, suspesii, sistem de frânare etc. Pentru clasa juniorilor, mașina nu trebuie să fie modificată în zona motorului, ci doar cutia de viteze unde putem schimba rapoarte mai scurte și monta un diferențial cu autoblocant.



Pasiunea vine de la bunicul În familie a avut cineva pasiunea asta?

Oli: Bunicul meu era mecanic. Când eram mic și mergeam la Călărași, îmi plăcea să umblu la un Audi A4, să învăț să mai fac câte o chestie cu bunicul meu, iar apoi a venit pasiunea din mașină. Știi și ceva mecanică la mașina ta?

Oli: Da, da, da. Știu să construiesc și un motor. Am construit unul!

Ciprian: Da, a construit de curând un motor nou de Mitsubishi, am comandat piesele, iar el le-a asamblat. Așteptăm să îl punem pe mașină.

În ce constă cursa de slalom la care ai devenit campion național?

Oli: Circuitul este compus din două trasee distincte, legate și întrepătrunse printr-o construcție tip pod (lățimea podului are minim 2,8 metri; înălțimea minimă de trecere pe sub pod este de 3 metri) și care are o linie comună de start și o linie comună de sosire pentru cele două mașini.

Ciprian: Etapa se desfășoară pe stil piramidal la fiecare clasă și grupă. Primii 4 concurenți de la fiecare clasă care au obținut cei mai buni timpi în manșele de calificări se luptă pentru locurile 1, 2, 3 și 4 în finala mică și finala mare. „Îmi place traseul care are curbele strânse” E greu traseul?

Oli: Depinde ce circuit. La TCS Racing Park din Ciolpani traseul nu e chiar pe gustul meu. E mai open, iei curbele mai rapid. La Sibiu, circuitul este cu viraje foarte strânse și înguste.

Ciprian: La Sibiu e un circuit total diferit față de ce avem noi, aici, în București

Oli: Da, sunt mai strânse curbele. Îmi place mai mult acolo. De ce?

Ciprian: E pe stilul lui.

Oli: Am o precizie, așa, la virajele mai scurte. Nu este periculos?

Ciprian: Dimpotrivă. Datorită siguranței pe care ți-o oferă mașina prin materialele cu care este ea dotată, nu ai ce să pățești. Poți să te și răstorni de 30 de ori și nu pățești nimic.

Oli: Circuitele pe care concurăm au viraje mai strânse, unde nu poți să prinzi viteză mare.

Ciprian: Atât timp cât nu intră obiecte ascuțite în mașină, nu este niciun pericol. Mihai Leu îmi povestea că s-a răsturnat de mai multe ori pe circuit. Ai auzit de Mihai Leu?

Oli: Da, am auzit de el.

Ciprian: S-au și întâlnit anul trecut. Faci și alte sporturi sau îți plac și alte sporturi?

Oli: Fac tenis. Am făcut și pe la 4 ani, acum mă antrenez din nou. Am zis să fac mișcare. Cum se câștigă o secundă la un kilometru E nevoie și de pregătire fizică la automobilism?

Ciprian: Da, dar nu numai pregătire fizică. E nevoie și de o pregătire de respirație, să știi să respiri. Dar Oliver știe de când a făcut karturi. Când practici un sport cu motor, ai nevoie de așa ceva, să știi să respiri. Cu o respirație bie calculată și gândită, poți să câștigi o secundă la un kilometru. Sunt foarte puțini doctori în țară, doi-trei, care te pot îndruma spre această direcție, să înveți să respiri. Și tu cum ai învățat, Oliver?

Oli: Mie îmi vine automat.

Ciprian: Nu obosește. Merg cu el în mașină și nu obosește, se dă jos foarte relaxat. Am mers cu foarte mulți piloți. Bine, nu vorbesc de Mihai Leu. El se dădea jos ca și cum atunci se urcase la volan. Nu simțea oboseala. La nivelul lui, antrenamentele erau foarte dure. El a învățat să reziste în ring 12 reprize, iar pentru asta trebuia să știe să respire. E cam același lucru. Când ai primit premiul la Gala CSU ASE, ai spus că tu nu ești stresat... Te antrenezi pentru asta? Adică și psihologic...

Oli: Nu, tot din mine vine. Cine e nestresat în familie, mama, tata?

Oli: Nimeni nu e stresat în familia mea. Au văzut că și conduc mai safe și n-au stres.



„Cea mai bună versiune a mea” Mamei tale nu îi este teamă când te urci la volan?

Oli: Nu, nu. Doar vrea să fiu cea mai bună versiune a mea. Vrea să mă vadă cel mai bun. Ce sfaturi îți dau părinții tăi când te urci la volan într-o cursă?

Oli: Să fiu cât mai calm și să mă concentrez. Când sunt calm, nu fac multe greșeli. Obiectiv pentru 2025 La ce te gândești în viitor în această carieră? Vorbesc de seniori, că la juniori am înțeles că ești deja campion național.

Ciprian: Din 40 și ceva de sportivi, și seniori, și juniori, a ieșit pe locul 3! El se luptă la podium la general. Anul viitor, asta ne dorim, să iasă locul 1 la general! Ce sfaturi îi dați când pornește într-o cursă?

Ciprian: Ce ți-am scris eu pe mașină?

Oliver: Ăăăăăă.

Ciprian: Să fii cea mai bună variantă a ta. Să dai ce e mai bun din tine.

Oli: A, da, da, da! Nu ești stresat, dar nervos trebuie să fii un pic, să ai puțin zvâc.

Oli: Câteodată... Ciprian: Cel mai bine e să fii foarte calm. La slalom, ești mereu cu cineva lângă tine, ai o mașină în paralel, iar asta îți creează acea nervozitate de moment. Apoi, mașinile se despart și nu-l mai vezi pe adversar lângă tine. Trebuie să te relaxezi și să-ți vezi de treabă.

Nu are pasiune pentru gamming Te joci pe calculator?

Oli: Nu prea. Să zic cam vreo două ore pe săptămână, dar nu înțeleg ce e așa de fun la jocuri. N-am pasiunea asta pentru gamming. Îmi place să fac calculatoare, îmi place de fapt ce nu e gamming pe calculator. Știi să construiești calculatoare?

Oli: Efectiv, construiesc unul acum. Ce alte pasiuni mai ai?

Oli: Păi asat cu electronica.

Ciprian: A făcut și înot. Idolul Sebastian Loeb Ai vreun idol? Știi vreun mare sportiv din automobilism?

Oli: Sebastian Loeb. Conduce safe și constant și scoate timpi buni. E campion mondial de 9 ori. Există posibilitatea ca un român să ajungă în Formula 1?

Ciprian: Nu. Sincer o spun. Putem ajunge cu foarte mulți bani, dar în niciun caz să ne batem la primele două-trei poziții. Trebuie să ai mentalitate, talent, echipă puternică și, revin, susținere financiară. Când România va scoate un campion mondial în zona kartingului, să plece de la juniori spre seniorat, ar putea să emită pretenții pentru un loc în Formula 1.. Oli: Doar Robert Vișoiu a intrat în Formula 2. Și la Campionatul Mondial de karting cum se ajunge?

Ciprian: E nevoie de o pregătire temeinică. Avem copii care merg la Europene, dar nu am avut un campion mondial. Acolo se bat câteva zeci de karturi, 30-35, într-o secundă sau câteva zecimi\ de seecundă. Din 35 de piloți, posibil să fie selectat unul pentru teste. În F2 și apoi în F1 sunt 30 foarte buni, însă poți lua doar unul care este foarte bun, iar dacă acesta are și susținere financiară, îl poți duce în Formula 1. Formula 1 a devenit marketing. Aduc un pilot cu un istoric în spate și cât de cât talentat, care are și un nume sonor pentru promovare. Participi și la competiții internaționale, în Europa?

Ciprian: O să-ncercăm, dar trebuie să facă vârsta mai întâi, 18 ani. Până atunci, ne pregătim, ne antrenăm. De la anul intrăm și pe zona de asfalt. Până acum, ne-am axat doar pe macadam. Oli: Am mers și pe asfalt, la Academia Titi Aur. Ciprian: Da, acolo mai mergem cu diferite mașini de diferite puteri. Am plecat de la Dacia Logan și am ajuns până la Ferrari (90 CP și 1000 CP)

„Tinerii își descarcă adrenalina într-un mediu controlat”

Cred că abia aștepți să conduci pe stradă, nu?

Oli: Nu neaspărat...

Ciprian: Am avut copii și oameni mari care au venit la club și au zis: „Vreau să merg la Rally. Vreau să concurez pe circuit, vreau să învăț să merg în diferite discipline”. Și-au dat seama că își descarcă adrenalina într-un mediu controlat, iar pe stradă sunt cei mai calmi. Întotdeauna, un pilot adevărat de raliu sau de circuit nu merge nebunește pe stradă. Poate sunt unele momente când te grăbești, vrei să ajungi undeva la o anumită oră, dar în general nu. Sau să plece cu scârțâit de roți de la semafor? Nu.

De ce ar veni copiii la karting, la automobilism?

Ciprian: Este un mediu în care îi sfătuiesc pe toți părinții să-și îndrume copiii. La 18 ani, părinții cu posibilități le cumpără copiilor mașinile pe care și le doresc aceștia. Nu trebuie neapărat să meargă la curse, ci să se antreneze, să facă ore cu oameni calificați pe un circuit închis. Să meargă o dată pe lună, de două ori pe lună, să învețe copilul acela să conducă. Când copilul împlinește 18 ani, părintele doarme cu capul liniștit pe pernă. Copilul se întoarce calm acasă după ce și-a descărcat adrenalina într-un mediu controlat. Acesta este scopul clubului nostru, să educăm copiii pentru o conduită ok în trafic.

Oli, care este visul tău în automobilism? Unde vrei să ajungi?

Visul meu este să ajung campion național și, de ce nu, european.