Alanyaspor va deveni, în următoarele luni, cea mai mediatizată echipă din străinătate, în România. Pentru că, odată cu sosirea lui Ianis Hagi la ocupanta locului 8 din 18 în Turcia, microbiștii din țară vor dori să fie puși la punct cu fiecare mișcare a fiului lui Hagi, la acest club.

Deocamdată, aventura lui Ianis la Alanyaspor a început cu un meci în care numele românului a fost pomenit o singură dată în cronica din presa locală, după cum sport.ro a arătat aici. Ce urmează pentru Hagi jr? O pauză, după cum a informat Digi Sport.

Ianis Hagi, fără drept de joc în Fenerbahce – Alanyaspor

Mâine, de la ora 20.00, e programat meciul Fenerbahce – Alanyaspor. E un duel amânat din prima etapă a campionatului – între timp, s-au jucat cinci runde – pentru că, la începutul lunii august, Fenerbahce era implicată în preliminariile Champions League. Din acest motiv, formația din Istanbul a cerut amânarea confruntării cu Alanyaspor, decizia fiind aprobată după ce adversarii și-au dat acordul, în acest sens.

Acum, când urmează să se joace Fenerbahce – Alanyaspor în urma reprogramării, echipele implicate au dreptul de a folosi doar jucătorii pe care îi aveau sub contract, la începutul lunii august, când partida ar fi trebuit să aibă loc, inițial. Cum Ianis Hagi nu era în lotul lui Alanyaspor în august – a fost prezentat pe 4 septembrie – el va sări din schemă pentru partida cu Fenerbahce, urmând să vadă meciul din tribune.

În aceste condiții, revenirea lui Ianis Hagi, în echipa celor de la Alanyaspor, poate să aibă loc pe 21 septembrie (ora 17.00) cu ocazia meciului cu Bașakșehir, în deplasare, tot la Istanbul.

