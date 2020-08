Fac sport si aduna gunoaiele de pe marginea drumului si din paduri! Cel mai ecologic mod de a face miscare a ajuns si in Romania

In urmatoarele doua luni, sportivii amatori voluntari vor curata de gunoaie zone verzi din Ilfov, Constanta si Prahova.

"Plogging pentru Romania", miscare ecologica prin sport, ce curata de gunoaie padurile din tara, cu sprijinul voluntarilor, a lansat editia a treia a proiectului, care se va derula in perioada urmatoare in zonele Ilfov (Padurea Cernica / 15-16 august), Constanta (12-13 septembrie) si Prahova (19-20 septembrie). Pana acum, prin actiunile eco-sportive "Plogging pentru Romania" s-au strans aproximativ 7 tone de gunoaie si plastic din paduri. Conceptul acesta de strangere a gunoaielor in alergare poarta numele de plogging, este de origine suedeza si este compus din doua cuvinte: jogging + plocka up (a ridica, in limba suedeza).

Fiecare editie a programului presupune aproximativ 5 ore de strans gunoaie si deseuri (plastic, sticle, gunoi menajer), urmate apoi de o tura de alergare, bicicleta, hiking sau alt tip de miscare, in padurea proaspat curatata. Miscarea ecologica isi propune sa igienizeze zonele verzi, la nivel national, cu ajutorul voluntarilor sportivi amatori, lasand in urma zone luminoase, aerisite si curate. Si face asta in alergare sau pe bicicleta, prin evenimente eco-sportive. Pana acum au mai avut loc igienizari realizate de sportivii si voluntarii interesati de un mediu curat in Padurea Trivale de langa Pitesti (30 noiembrie 2019) si in Padurea Feteni din Valcea (7 martie 2020).

Cei interesati sa participe la acest proiect sau sa devina voluntari pentru unul dintre cele trei evenimente se pot inscrie pe platforma oficiala, www.plogging.ro. Organizatorii spun ca "Plogging pentru Romania" se va derula respectand normele legislative in vigoare privind siguranta in contextul Covid-19: in cadrul actiunilor, grupurile de sportivi amatori voluntari in proiect vor fi impartiti in grupuri de maximum 10 persoane, vor respecta distantarea si vor purta masca de protectie.