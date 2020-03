In plina pandemie, 6200 de englezi au alergat la un maraton! Spaniolii au luat FOC cand au vazut imaginile: "Fac mereu lucrurile diferit, se stie de secole!"

Pandemia de coronavirus nu i-a oprit pe englezi de la participarea la un marton cu 6200 de alergatori.

Maratonul a avut loc ieri, cand 6200 de sportivi au decis sa participe la aceasta cursa. Desi este declarata pandemie la nivel global, directorul competitie, Andrew Taylor spune ca nu a primit nicio indrumare din partea autoritatile pentru anularea evenimentului.

El spune ca expertii l-au informat ca evenimentul "este unul cu riscuri minime si nu exista niciun motiv ca el sa nu aiba loc".

1391 de cazuri de coronavirus au fost raportate in Marea Britanie pana in acest moment si 35 de decese.

Spaniolii de la Marca au criticat decizia englezilor printr-un articol: "Nechibzuinta englezilor in timpul pandemiei: 6200 de participanti la semimaratonul de la Bath.", au scris jurnalistii spanioli.

"Englezii fac mereu lucrurile diferit, este un lucru care se stie de secole in Europa. Cel mai recent exemplu este comportamentul lor din perioada crizei de coronavirus. Deciziile prim-ministrului Boris Johnson afecteaza si lumea sportului, care este libera sa ia ce hotarari vrea. In Londra, competitiile de box preolimpice se desfasoara si putine sporturi sunt mai predispuse contaminarii decat boxul. Semimaratonul de la Bath s-a desfasurat in conditii normale. Au fost 6200 de sportivi prezenti, jumatate din numarul celor inscrisi, care au sfidat logica si bunul simt participand la aceasta cursa, care nu a avut aprobarea autoritatilor locale", au scris cei de la Marca.