Tiberiu Useriu a terminat pe locul 2 la ultramaratonul Yukon Arctic Ultra: 490 de kilometri parcursi la temperaturi de -50 de grade Celsius

Romanul este singurul participant din istorie la cel mai dur ultramaraton.

Tibi Useriu a terminat pe pozitia secunda ultramaratonul Yukon Arctic Ultra 2020, desfasurat în Canada, cursa considerata ca fiind una cea mai dificila din lume. 490 de kilometri a fost distanta parcursa prin pustietate la Cercul Polar, la temperaturi ce pot ajunge si la -50 de grade Celsius.

Din cei 21 de concurenti care au luat startul in urma cu 7 zile, doar doi sportivi au reusit sa termine competitia: romanul Useriu si castigatorul elvetian, Fabian Imfeld.

Ultramaratonistul roman a acuzat probleme cu stomacul si a suferit si o degeratura la picior, aceste informatii fiind furnizate chiar de el prin convorbiri telefonice in timpul cursei. In cele din urma, el a reusit sa incheie cursa. Anul trecut, la prima participare Yukon Arctic Ultra, Useriu a fost nevoit sa abandoneze pentru ca a mers 100 de kilometri in 24 de ore, iar medicii i-au descoperit la controlul de rutina o degeratura la picior care il punea in pericol.

Useriu a declarat ca aceasta este cea mai dura competitie la care a participat, cu mult peste 6633 Arctic Ultra, cursa pe care a castigat-o timp de 3 ani la rand.

Sportivul a dorit sa promoveze, prin prezenta sa la acest ultramaraton, proiectul Via Transilvanica, initiat de Asociatia Tasuleasa Social, condusa de fratele sau, Alin Uhlmann Uşeriu, si al carei membru activ este. Proiectul "Via Transilvanica - drumul care uneste" a fost lansat în 2018, cu ocazia Centenarului Marii Uniri, si reprezintă un traseu tematic în lungime de aproximativ 1.000 de kilometri, care strabate zece judete, de la Putna pana la Drobeta Turnu Severin, menit sa promoveze aceste zone atat din punct de vedere turistic, cat si cultura.