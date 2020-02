VIDEO | N-a mai suportat! Un maratonist aflat in carantina in China a alergat 50 de kilometri in apartament: cat a durat cursa

Maratonistul a gasit o metoda inedita pentru a nu iesi din forma.

Pan Shancu, aflat in carantina in orasul Hangzhou, a spus ca nu mai suporta sa stea in pat, asa ca si-a organizat propria cursa in apartamentul sau. El s-a filmat, iar imaginile au ajuns pe retelele de socializare din China, informeaza Daily Mail.

Maratonistul spune ca a facut peste 6000 de ture a cate 8 metri lungime, el reusind sa termine cursa in 4 ore, 48 de minute si 44 de secunde.

"N-am mai iesit afara de multe zile, n-am mai suportat sa stau jos. Am alergat 8 kilometri, sunt transpirat tot, ma simt minunat!", a spus Pan Shancu.