A inceput curatenia la Liverpool! Klopp a renuntat la 8 jucatori si vrea sa mai scape de inca 11!

Campioana Angliei vrea sa isi echilibreze bugetul renuntand la cat mai multe salarii.

Pana acum, Liverpool i-a adus pe Diogo Jota (23 ani /extrema stanga / Wolverhampton / 44.7 mil. euro), Thiago Alcantara (29 ani / mijlocas central / Bayern Munchen / 30 mil. euro) si Konstantinos Tsimikas (24 ani / fundas stanga / Olympiakos / 13 mil. euro) si ii mai vrea pe Ismaila Sarr (23 ani / extrema dreapta / Watford) si Ousmane Dembele (23 ani / extrema dreapta / FC Barcelona).

Presa britanica anunta ca Jurgen Klopp a transmis conducerii ca este dispus sa renunte la mai multi jucatori din lot, pana pe 5 octombrie, cand se incheie perioada de transferuri. Cea mai interesanta tinta este Divock Origi (25 ani / atacant), Liverpool anuntand deja echipele interesate, Aston Villa, Newcastle, Brighton, Fulham si Fenerbahce, ca doreste 20 de milioane de euro in schimbul sau. Xherdan Shaqiri (28 ani / extrema dreapta) este din nou dat ca si plecat de la echipa, el prinzand doar 11 prezente in toate competitiile in sezonul trecut, iar in schimbul internationalului elvetian este ceruta suma de 25 de milioane de euro. Un alt jucator curtat este campionul mondial U17 Rhian Brewster (20 ani / atacant), care este dorit de Crystal Palace si Sheffield United, sub forma de imprumut sau definitiv, cu clauza de rascumparare pentru "cormorani".

Marko Grujici (24 ani / mijlocas central) ar putea ajunge din nou in Bundesliga, sub forma de imprumut, el fiind cedat si sezonul trecut la Hertha Berlin. Harry Wilson (23 ani / extrema dreapta) s-a intors dupa imprumutul la Bournemouth, unde a avut un sezon foarte bun, dar conducerea lui Liverpool vrea sa incaseze in schimbul sau cel putin 15 milioane de euro, pentru a amortiza din investitiile facute in aceasta vara. Newcastle United, Southampton si Leeds United sunt interesate de internationalul galez, unul dintre executantii buni de lovituri libere din Premier League.

Loris Karius s-a intors dupa un imprumut de doua sezoane la Besiktas, dar ar putea pleca definitiv, liber de contract, in Portugalia sau Germania. Pe lista jucatorilor care pot fi imprumutati sau vanduti inaintea expirarii perioadei de mercato se mai gasesc Ben Woodburn (20 ani / mijlocas ofensiv), dorit de Sparta Rotterdam, Sepp van der Berg (18 ani / fundas central), Neco Williams (19 ani / fundas dreapta), Curtis Jones (19 ani / mijlocas central) si Nathaniel Phillips (23 ani / fundas central).

In aceasta vara, "The Reds" i-au vandut pe Dejan Lovren (31 ani / fundas central / Zenit St. Petersburg / 12 mil. euro), Ki-Jana Hoever (18 ani / fundas dreapta / Wolverhampton / 9.8 mil. euro) si Ovie Ejaria (22 ani / mijlocas central / Reading / 4 mil. euro), le-a reziliat contractele lui Adam Lallana (32 ani / mijlocas ofensiv / Brighton), Nathaniel Clyne (29 ani / fundas dreapta) si Andy Lonegan (36 ani / portar) si i-a imprumutat pe Sheyi Ojo (23 ani / Cardiff) si Taiwo Awoniyi (23 ani / Union Berlin).