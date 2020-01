Un roman se pregateste de provocarea vietii! Va alerga 24 de ore fara oprire!

El si-a pus in cap sa fuga 7000 de kilometri in 2020! Laurentiu Moga se antreneaza cel putin doua ore pe zi. In 3 zile, el a alergat 100 de kilometri. Laurentiu lucreaza la o spalatorie auto, s-a apucat de maratoane acum 9 ani si a strans o multime de medalii!



In martie, el va alerga 24 de ore fara oprire la Belgrad. Cea mai grea provocare a fost sa alerge descult un maraton intreg!