Medalie de argint la canotaj obținută de echipajul feminin de 8+1 al României

În componenţa Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuţa Bodnar, Geanina Dumitriţa Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereş şi Victoria Petreanu, România a fost înregistrată cu timpul de 06 min 10 sec 83/100.

Olanda a obţinut aurul (06:08.10), iar Marea Britanie a completat podiumul (06:12.66).

Echipajul masculin de 8+1 al României (Mihăiţă Ţigănescu, Laurenţiu Danciu, Mateus-Simion Cozminciuc, Fabrizio-Alexandru Scripcariu, Bogdan Baitoc, Leontin Nuţescu, Constantin Adam, Claudiu Neamţu şi Adrian Munteanu), s-a clasat pe locul 2 în Finala B (05:36.58), după Germania (05:33.18), ocupând poziţia a opta în clasamentul general.

Bilanţul delegaţiei României este de o medalie de aur şi patru de argint.

România participă cu 12 echipaje la Campionatelor Mondiale de canotaj de la Shanghai (China), în perioada 21-28 septembrie, inclusiv la probele mixte de dublu vâsle şi 8+1, introduse în premieră în competiţie şi care vor avea loc duminică.

Agerpres

