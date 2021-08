Ea este „fata-minune” care a supraviețuit bombei cu care părinții ei s-au sinucis! Participă la Jocurile Paralimpice de la Tokyo

Haven Shepherd (18 ani) reprezintă Statele Unite ale Americii la Jocurile Paralimpice de la Tokyo.

Povestea fetei a atras atenția presei internaționale, iar Marca a prezentat care a fost parcursul fetei care a supraviețuit gestului tragic al părinților săi. Haven avea doar 14 luni când părinții săi, care se aflau într-o relațiie extramatrimonială, și-au legat o bombă de corp, în timp ce o țineau în brațe pe micuță, într-o tentativă de sinucidere familială, în Vietnam.

Cei doi susțineau că dacă nu pot fi împreună, atunci ar trebui să moară cu toții și și-au pierdut viața în explozie, însă, ca prin minune, fata a supraviețuit, deși medicii au fost nevoiți să îi amputeze picioarele, de la genunchi în jos, drept consecință a rănilor grave.

În ciuda acestor lucruri, fata nu le poartă raunchiună pentru ce s-a întâmplat, iar într-un interviu pentru People a avut o reacție superbă: „Mi-am pierdut doar picioarele. Aș fi putut să îmi pierd viața”.

Debut la Jocurile Paralimpice



Tânăra de doar 18 ani își va face debutul la Jocurile Paralimpice de la Tokyo, reprezentând Statele Unite ale Americii. Fata va concura la proba 100 m spate și 200 m stil liber.

În 2019, BBC i-a dedicat un material special lui Haven, în care povestea de viață a fetei era prezentată, însoțită de titlul: „Fata care nu trebuia să supraviețuiască!”

Adoptată la doar șase luni de la tragedie



La doar jumătate de an de la pierderea părinților biologici, fata a fost adoptată de Shelly și Rob Shepherd. Cei doi i-au oferit o nouă șansă la viață, dar și sansa de a avea o familie.

„Le sunt foarte recunoscătoare pentru că m-au salvat. Părinții mei mi-au oferit lumea”, recunoaște fata.

A crescut împreună cu patru surori mai mari și doi frați, însă nu se sfiește să spună că este favorita părinților ei.

„Am acceptat că sunt unică și asta a făcut diferența!”



Pregătită să facă cursele vieții la Jocurile Paralimpice, Haven vorbește fără rețineri de experiența prin care a trecut.

„Întotdeauna trebuie să iei lucrurile pozitive din viață: știu că am avut o circumstanță foarte rea, însă am ieșit și am avut această a doua șansă. Am acceptat că sunt unică și asta a făcut diferența în viața mea. Acceptă lucrurile pe care nu le poți schimba și schimbă ceea ce poți.

Vreau să le arăt oamenilor că persoanele cu deficiențe sunt la fel ca restul. Sportivii paralimpici sunt atleți de nivel înalt care au un anumit tip de deficiență fizică”, a concluzionat fata.

