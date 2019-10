Tragic! Campioana paralimpica Marieke Vervoort a ales sa moara la doar 40 de ani: "Gandul la moarte imi aduce liniste, cand simt durere"

Marieke Vervoort a murit, marti, 22 octombrie, la varsta de 40 de ani, dupa ce a fost eutanasiata.

Sportiva originara din Belgia a semnat in anul 2008 actele prin care ii permitea doctorului sau sa ii injecteze substanta care avea sa ii puna capat zilelor. In Belgia, moartea asistata este legala, daca este dorinta pacientului.

La doar 14 ani, Vervoort a inceput sa aiba dureri la un picior, intre timp, problema belgiencei s-a extins, iar la 20 de ani depindea deja de un scaun cu rotile. S-a retras de la studii, desi visa sa devina profesoara, insa diagnosticul incert a obligat-o sa mearga din spital in spital, in speranta ca va gasi o solutie. Diagnosticul lui Marieke a fost maladie degenerativa a muschilor.

Belgianca s-a in sport. A inceput cu baschetul, urmat de triatlon, iar la final a ramas la atletism. A castigat medalii de aur la proba de 100 si 200 de m, in anul 2012, iar in 2015 a devenit campioana mondiala la probele de 100, 200 si 400 metri.

Cu toate astea, durerile sale erau insuportabile, iar in 2016, Vervoort declara ca isi doreste sa moara.

"Vreau sa mor. Gandul asta imi aduce liniste, cand simt durere. Nu vreau sa fiu o leguma. Oamenii ma vad mereu razand si facand sport, insa nu vad ce este in sufletul meu. Sportul mi-a permis sa supravietuiesc bolii incurabile cu care ma lupt de 14 ani. Actele sunt pregatite.

Nu vreau biserica, nu vreau prajituri. Vreau ca la inmormantarea mea fiecare sa aiba in mana un pahar de sampanie si sa se gandeasca la mine. Toata lumea ma vede cu medalia de aur, dar nimeni nu stie cat de greu este", a declarat Vervoort.