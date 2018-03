Mihaita Papara, singurul roman participant la Jocurile Paralimpice de iarna: locul 11 la snowboard cross si slalom

Cu doua zile inaintea incheierii competitiei de la PyeongChang, SUA conduce in clasamentul pe medalii, cu 11 de aur, 12 de argint si 7 de bronz

Desi a fost reprezentata de 25 de sportivi, iar delegatia a cuprins 50 de persoane, cel mai bun rezultat al Romaniei la Jocurile Olimpice de Iarna 2018 de la Pyeongchang a fost locul 7 la proba de sanie obtinut de Raluca Stramaturaru (32 ani), acesta fiind unul dintre cele mai bune din istoria participarilor sportivilor tricolori la olimpiadele de iarna.

La Jocurile Paralimpice de iarna 2018, desfasurate in aceeasi localitate din Coreea de Sud, am fost reprezentati de un singur sportiv, Mihaita Papara. Pe 12 martie, acesta a ocupat ocupat locul 11 in proba de snowboardcross SB-LL1, antepenultimul, in 1 min 20 sec 35/100. In optimi, Papara a fost invins de croatul Bruno Bosnjak. Astazi, sportivul din Romania a terminat proba de banked slalom SB-LL1 la snowboard tot pe locul 11. La startul probei s-au aliniat 13 sportivi.

Cu doar doua zile inaintea incheierii competitiei de la PyeongChang, in clasamentul pe medalii conduce delegatia Statelor Unite, cu 11 de aur, 12 de argint si 7 de bronz, urmata de sportivii paralimpici din Rusia (sub drapel olimpic), 8-8-4, si Germania, 6-7-2.

Din delegatia Romaniei, in afara de Mihaita Papara, mai fac parte sefa delegatiei, Anca Chereches, antrenorul Dan Marcu, kineoterapeutul si tehnicianul ortoped Adrian Ples si tehnicianul de schi Angelo Bude.