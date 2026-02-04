În 4 februarie 2025, Simona Halep juca, în primul tur al Openului Transilvaniei, ultimul meci al carierei de jucătoare profesionistă de tenis, începute în 2006.

Dubla campioană de Grand Slam și singurul număr 1 WTA din România a părăsit lumea tenisului cu zâmbetul pe buze, chiar dacă a câștigat doar două game-uri în ultima apariție oficială, într-un duel cu Lucia Bronzetti.

Simona Halep spunea, în urmă cu un an, că ia decizia retragerii cu sufletul împăcat

La finalul partidei, când a fost întrebată de Raluca Olaru dacă ar avea ceva să transmită publicului clujean, Simona Halep a replicat: „Nu știu dacă cu tristețe sau cu bucurie, cred că ambele sentimente mă încearcă, dar iau această decizie cu sufletul împăcat și întotdeauna am fost realistă cu mine.

Corpul meu nu mai duce atât de mult ca să ajung unde am fost. E foarte greu să ajung acolo și știu cât de greu e,” a declarat Simona Halep.

„Este viață și după tenis. Sunt o persoană foarte împlinită, din punct de vedere sportiv.”

„De aceea, am vrut să vin astăzi la Cluj, să joc în fața dumneavoastră și să îmi iau „la revedere” pe terenul de tenis. Chiar dacă prestația mea nu a fost foarte bună, am jucat din tot sufletul.

Din punct de vedere sportiv, sunt o persoană foarte împlinită. Ceea ce am realizat în tenis, nici măcar nu visam, când eram copil,” a adăugat Simona Halep.



Mă bucur mult că ați venit. Cine știe dacă mă voi mai întoarce, dar, pentru moment, e ultima dată când am jucat aici. Nu vreau să plâng. Am fost număr unu mondial. Am câștigat Grand Slam-uri. Viața merge înainte. Este viață și după tenis. O să joc tenis în continuare, dar, ca să fiu competitivă, necesită mult mai mult, iar în momentul ăsta nu se mai poate,” a completat Simona Halep.

