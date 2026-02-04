VIDEO EXCLUSIV Un an fără Halep în WTA | Îmbrățișarea cu Sorana, discursul de retragere și bilanțul făcut, 365 de zile mai târziu

Un an fără Halep în WTA | Îmbrățișarea cu Sorana, discursul de retragere și bilanțul făcut, 365 de zile mai târziu Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Retragerea Simonei Halep din tenis, în cuvintele singurului număr 1 WTA pe care l-a avut România.

TAGS:
Simona HalepretragereTransylvania OpenTenis WTASorana Cirstea
Din articol
Publicitate

În 4 februarie 2025, Simona Halep juca, în primul tur al Openului Transilvaniei, ultimul meci al carierei de jucătoare profesionistă de tenis, începute în 2006.

Dubla campioană de Grand Slam și singurul număr 1 WTA din România a părăsit lumea tenisului cu zâmbetul pe buze, chiar dacă a câștigat doar două game-uri în ultima apariție oficială, într-un duel cu Lucia Bronzetti.

Simona Halep spunea, în urmă cu un an, că ia decizia retragerii cu sufletul împăcat

La finalul partidei, când a fost întrebată de Raluca Olaru dacă ar avea ceva să transmită publicului clujean, Simona Halep a replicat: „Nu știu dacă cu tristețe sau cu bucurie, cred că ambele sentimente mă încearcă, dar iau această decizie cu sufletul împăcat și întotdeauna am fost realistă cu mine.

Corpul meu nu mai duce atât de mult ca să ajung unde am fost. E foarte greu să ajung acolo și știu cât de greu e,” a declarat Simona Halep.

„Este viață și după tenis. Sunt o persoană foarte împlinită, din punct de vedere sportiv.”

„De aceea, am vrut să vin astăzi la Cluj, să joc în fața dumneavoastră și să îmi iau „la revedere” pe terenul de tenis. Chiar dacă prestația mea nu a fost foarte bună, am jucat din tot sufletul.

Din punct de vedere sportiv, sunt o persoană foarte împlinită. Ceea ce am realizat în tenis, nici măcar nu visam, când eram copil,” a adăugat Simona Halep.

Mă bucur mult că ați venit. Cine știe dacă mă voi mai întoarce, dar, pentru moment, e ultima dată când am jucat aici. Nu vreau să plâng. Am fost număr unu mondial. Am câștigat Grand Slam-uri. Viața merge înainte. Este viață și după tenis. O să joc tenis în continuare, dar, ca să fiu competitivă, necesită mult mai mult, iar în momentul ăsta nu se mai poate,” a completat Simona Halep.

Publicitate

Simona Halep, îmbrățișată de colega de generație, Sorana Cîrstea

Discursul de retragere a fost urmat de un moment deosebit, în care Sorana Cîrstea a îmbrățișat-o călduros pe Simona Halep, felicitând-o pentru toată cariera.

La un an distanță, Cîrstea este în competiție la Transylvania Open - turneu transmis exclusiv de Pro Arena și VOYO - și vrea să repete performanța Simonei Halep din prima ediție, când constănțeanca s-a calificat în finala întrecerii.

Publicitate

Bilanțul Simonei Halep, la un an de la retragere

„Mă gândeam că va veni momentul curând, pentru că fizic nu mai eram aptă pentru un nivel înalt. Mi-am spus că e mult mai bine să mă retrag și să am grijă de corpul meu, dar a fost decizie de moment, sută la sută,” a punctat Simona Halep, exclusiv pentru PRO TV și Sport.ro.

„A fost un an plăcut, de odihnă totală, pentru că am simțit nevoia. Eram epuizată, după toată cariera, dar acum sunt proaspătă, simt că îmi doresc să revin pe lângă tenis, cât mai mult, și mă bucur că pot să încep, fiind la Transylvania Open, locul unde am oprit tenisul,” a dezvăluit Simona Halep, în exclusivitate pentru Știrile PRO TV.

Corpul o împiedică să mai viseze: „Nu prea mai pot să practic tenisul.”

„Sunt amintiri plăcute, a fost un moment dificil, dar și plăcut, pentru că simțeam că nu mai pot. Dar acum vreau să privesc optimist și să văd totul cu plăcere, pentru că tenisul a fost o plăcere pentru mine, o pasiune.

Este încă o pasiune, dar nu prea mai pot să îl practic. Sunt aici însă și voi fi mult timp, de acum încolo,” a precizat Simona Halep, în interviul oferit exclusiv PRO TV.

Sport.ro vă prezintă 8 performanțe atinse de Simona Halep care devin ștachete istorice în tenisul românesc

  • Simona Halep este prima jucătoare de tenis din România care a devenit lider WTA, poziție ocupată un an și trei luni. 
  • Simona Halep este prima sportivă din România care a cucerit două titluri de mare șlem: Roland Garros și Wimbledon 2019. 
  • Simona Halep este tenismena cu 23 de titluri WTA în palmares.
  • Simona Halep a obținut 46 de victorii împotriva ocupantelor locului 1 WTA. 
  • Simona Halep a petrecut 7 ani și jumătate în top 10 WTA fără întrerupere. 
  • Simona Halep este singura jucătoare din România care a obținut 17 victorii consecutive în circuitul WTA (2020). 
  • Simona Halep le-a învins de două ori pe Serena Williams și Maria Sharapova. 
  • Simona Halep a jucat în 10 ani consecutivi cel puțin o finală într-un turneu WTA. 
Publicitate

Simona Halep

  • Simona halep interactiune public cluj 1
×
Simona Halep / Foto: Imago
Simona Halep / Foto: Imago
Getty Images
Simona Halep / Foto: Imago
Simona Halep / Foto: Imago
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Femeia de afaceri din România păcălită online cu 2 mil. dolari de un fals prinț a făcut credite și ipotecă pe locuință
Femeia de afaceri din România păcălită online cu 2 mil. dolari de un fals prinț a făcut credite și ipotecă pe locuință
ULTIMELE STIRI
„Am vorbit cu Darren Cahill și mi-a spus asta” John McEnroe dezvăluie ce s-a întâmplat între antrenorul australian și italianul Sinner
„Am vorbit cu Darren Cahill și mi-a spus asta” John McEnroe dezvăluie ce s-a întâmplat între antrenorul australian și italianul Sinner
Performanță extraordinară pentru un antrenor român! Este în semifinalele Cupei Elveției cu echipa din liga a doua
Performanță extraordinară pentru un antrenor român! Este în semifinalele Cupei Elveției cu echipa din liga a doua
Barcelona, anunț major: așa ceva nu s-a mai întâmplat din 1999!
Barcelona, anunț major: așa ceva nu s-a mai întâmplat din 1999!
Steaua - Dinamo ACUM în Ghencea, GOOOOOL în secunda 12! Cealaltă variantă din ”Eternul derby” al fotbalului românesc
Steaua - Dinamo ACUM în Ghencea, GOOOOOL în secunda 12! Cealaltă variantă din ”Eternul derby” al fotbalului românesc
Ianis Hagi, titular ACUM în Cupa Turciei! Alanyaspor este neînvinsă în faza grupelor
Ianis Hagi, titular ACUM în Cupa Turciei! Alanyaspor este neînvinsă în faza grupelor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Steaua, ca și promovată în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul

Steaua, ca și promovată în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul

Florin Prunea anunță falimentul unei echipe de tradiție: ”În zece zile vor închide. Nu au nici bani de mâncare”

Florin Prunea anunță falimentul unei echipe de tradiție: ”În zece zile vor închide. Nu au nici bani de mâncare”

Cristi Chivu, „dat afară” din Milano! Inter a luat decizia înainte de meciul din Coppa Italia

Cristi Chivu, „dat afară” din Milano! Inter a luat decizia înainte de meciul din Coppa Italia

Sorana Cîrstea a reușit la Cluj ce nu a mai văzut tenisul de la Roger Federer. Transylvania Open, live la Pro Arena și pe VOYO

Sorana Cîrstea a reușit la Cluj ce nu a mai văzut tenisul de la Roger Federer. Transylvania Open, live la Pro Arena și pe VOYO

FCSB, ȘASE transferuri dintr-un foc făcute astăzi! Cine sunt nou-veniții la campioana României

FCSB, ȘASE transferuri dintr-un foc făcute astăzi! Cine sunt nou-veniții la campioana României

Mircea Lucescu le-a transmis celor de la FRF că se retrage! Dănuț Lupu a dat toate detaliile

Mircea Lucescu le-a transmis celor de la FRF că se retrage! Dănuț Lupu a dat toate detaliile



Recomandarile redactiei
Performanță extraordinară pentru un antrenor român! Este în semifinalele Cupei Elveției cu echipa din liga a doua
Performanță extraordinară pentru un antrenor român! Este în semifinalele Cupei Elveției cu echipa din liga a doua
„Am vorbit cu Darren Cahill și mi-a spus asta” John McEnroe dezvăluie ce s-a întâmplat între antrenorul australian și italianul Sinner
„Am vorbit cu Darren Cahill și mi-a spus asta” John McEnroe dezvăluie ce s-a întâmplat între antrenorul australian și italianul Sinner
AC Milan s-a apropiat la 5 puncte de Interul lui Chivu, dar Allegri face un anunț surprinzător
AC Milan s-a apropiat la 5 puncte de Interul lui Chivu, dar Allegri face un anunț surprinzător
Ianis Hagi, titular ACUM în Cupa Turciei! Alanyaspor este neînvinsă în faza grupelor
Ianis Hagi, titular ACUM în Cupa Turciei! Alanyaspor este neînvinsă în faza grupelor
Steaua - Dinamo ACUM în Ghencea, GOOOOOL în secunda 12! Cealaltă variantă din ”Eternul derby” al fotbalului românesc
Steaua - Dinamo ACUM în Ghencea, GOOOOOL în secunda 12! Cealaltă variantă din ”Eternul derby” al fotbalului românesc
Alte subiecte de interes
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai înalt nivel și portarul român pe care îl remarca
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai înalt nivel și portarul român pe care îl remarca
Cristi Săpunaru și-a anunțat retragerea din fotbal!
Cristi Săpunaru și-a anunțat retragerea din fotbal!
Transylvania Open WTA 250 are locul asigurat în circuitul WTA! Când are loc cea de-a cincea ediție
Transylvania Open WTA 250 are locul asigurat în circuitul WTA! Când are loc cea de-a cincea ediție 
Ana Bogdan, rămasă fără glas după victoria carierei la Transylvania Open 2024 (LIVE pe Pro Arena și VOYO)
Ana Bogdan, rămasă fără glas după victoria carierei la Transylvania Open 2024 (LIVE pe Pro Arena și VOYO)
CITESTE SI
Miercurea Ciuc vrea să îl convingă pe Bolojan să taie taxele locale printr-o petiție bilingvă semnată deja de 60 de ori

stirileprotv Miercurea Ciuc vrea să îl convingă pe Bolojan să taie taxele locale printr-o petiție bilingvă semnată deja de 60 de ori

„Am dormit cu ea. M-a luat de cap și mi-a băgat limba în gură!”. Ce s-a întâmplat, în miez de noapte, la Desafio

protv „Am dormit cu ea. M-a luat de cap și mi-a băgat limba în gură!”. Ce s-a întâmplat, în miez de noapte, la Desafio

Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

stirileprotv Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!