În 4 februarie 2025, Simona Halep juca, în primul tur al Openului Transilvaniei, ultimul meci al carierei de jucătoare profesionistă de tenis, începute în 2006.
Dubla campioană de Grand Slam și singurul număr 1 WTA din România a părăsit lumea tenisului cu zâmbetul pe buze, chiar dacă a câștigat doar două game-uri în ultima apariție oficială, într-un duel cu Lucia Bronzetti.
Simona Halep spunea, în urmă cu un an, că ia decizia retragerii cu sufletul împăcat
La finalul partidei, când a fost întrebată de Raluca Olaru dacă ar avea ceva să transmită publicului clujean, Simona Halep a replicat: „Nu știu dacă cu tristețe sau cu bucurie, cred că ambele sentimente mă încearcă, dar iau această decizie cu sufletul împăcat și întotdeauna am fost realistă cu mine.
Corpul meu nu mai duce atât de mult ca să ajung unde am fost. E foarte greu să ajung acolo și știu cât de greu e,” a declarat Simona Halep.
„Este viață și după tenis. Sunt o persoană foarte împlinită, din punct de vedere sportiv.”
„De aceea, am vrut să vin astăzi la Cluj, să joc în fața dumneavoastră și să îmi iau „la revedere” pe terenul de tenis. Chiar dacă prestația mea nu a fost foarte bună, am jucat din tot sufletul.
Din punct de vedere sportiv, sunt o persoană foarte împlinită. Ceea ce am realizat în tenis, nici măcar nu visam, când eram copil,” a adăugat Simona Halep.
Mă bucur mult că ați venit. Cine știe dacă mă voi mai întoarce, dar, pentru moment, e ultima dată când am jucat aici. Nu vreau să plâng. Am fost număr unu mondial. Am câștigat Grand Slam-uri. Viața merge înainte. Este viață și după tenis. O să joc tenis în continuare, dar, ca să fiu competitivă, necesită mult mai mult, iar în momentul ăsta nu se mai poate,” a completat Simona Halep.
Simona Halep, îmbrățișată de colega de generație, Sorana Cîrstea
Discursul de retragere a fost urmat de un moment deosebit, în care Sorana Cîrstea a îmbrățișat-o călduros pe Simona Halep, felicitând-o pentru toată cariera.
La un an distanță, Cîrstea este în competiție la Transylvania Open - turneu transmis exclusiv de Pro Arena și VOYO - și vrea să repete performanța Simonei Halep din prima ediție, când constănțeanca s-a calificat în finala întrecerii.
Bilanțul Simonei Halep, la un an de la retragere
„Mă gândeam că va veni momentul curând, pentru că fizic nu mai eram aptă pentru un nivel înalt. Mi-am spus că e mult mai bine să mă retrag și să am grijă de corpul meu, dar a fost decizie de moment, sută la sută,” a punctat Simona Halep, exclusiv pentru PRO TV și Sport.ro.
„A fost un an plăcut, de odihnă totală, pentru că am simțit nevoia. Eram epuizată, după toată cariera, dar acum sunt proaspătă, simt că îmi doresc să revin pe lângă tenis, cât mai mult, și mă bucur că pot să încep, fiind la Transylvania Open, locul unde am oprit tenisul,” a dezvăluit Simona Halep, în exclusivitate pentru Știrile PRO TV.
Corpul o împiedică să mai viseze: „Nu prea mai pot să practic tenisul.”
„Sunt amintiri plăcute, a fost un moment dificil, dar și plăcut, pentru că simțeam că nu mai pot. Dar acum vreau să privesc optimist și să văd totul cu plăcere, pentru că tenisul a fost o plăcere pentru mine, o pasiune.
Este încă o pasiune, dar nu prea mai pot să îl practic. Sunt aici însă și voi fi mult timp, de acum încolo,” a precizat Simona Halep, în interviul oferit exclusiv PRO TV.
Sport.ro vă prezintă 8 performanțe atinse de Simona Halep care devin ștachete istorice în tenisul românesc
- Simona Halep este prima jucătoare de tenis din România care a devenit lider WTA, poziție ocupată un an și trei luni.
- Simona Halep este prima sportivă din România care a cucerit două titluri de mare șlem: Roland Garros și Wimbledon 2019.
- Simona Halep este tenismena cu 23 de titluri WTA în palmares.
- Simona Halep a obținut 46 de victorii împotriva ocupantelor locului 1 WTA.
- Simona Halep a petrecut 7 ani și jumătate în top 10 WTA fără întrerupere.
- Simona Halep este singura jucătoare din România care a obținut 17 victorii consecutive în circuitul WTA (2020).
- Simona Halep le-a învins de două ori pe Serena Williams și Maria Sharapova.
- Simona Halep a jucat în 10 ani consecutivi cel puțin o finală într-un turneu WTA.