Romania are un singur sportiv la Jocurile Paralimpice de Iarna

Tara noastra este una dintre cele 48 de tari (plus o echipa neutra de sportivi paralimpici din Rusia) prezente la Jocurilor Paralimpice de Iarna 2018, care se desfasoara la PyeongChang (Coreea de Sud).

Din numarul record de sportivi participanti, 567, doar unul este roman - Mihaita Papara (37 ani), in proba de para-snowboard.



Jocurile Paralimpice de Iarna se vor desfasura in acest an la PyeongChang (Coreea de Sud), in perioada 9-19 martie 2018. 567 de sportivi cu handicap se vor lupta pentru una din cele 80 de medalii de aur puse in joc si repartizate pe 6 discipline: schi alpin, schi fond, biatlon, snowboard, hochei pe gheata si curling.



Romania va fi reprezentata de un singur sportiv, snowboarderul Mihaita Papara, din cauza ca sportiva Laura Valeanu, calificata la schi alpin si cea care a dus drapelul tarii noastre la Jocurile Olimpice de Iarna de la Soci, a suferit o accidentare in luna ianuarie si se afla in recuperare. Papara va concura in doua probe, la snowboardcross SB-LL1, pe 12 martie, si la banked slalom SB-LL1, pe 16 martie. In septembrie 2005, Papara, atunci in varsta de 25 de ani, a fost implicat intr-un accident de masina in urma caruia i-a fost amputat piciorul stang de la nivelul coapsei.



Din delegatia Romaniei, in afara de Mihaita Papara, mai fac parte sefa delegatiei, Anca Chereches, antrenorul Dan Marcu, kineoterapeutul si tehnicianul ortoped Adrian Ples si tehnicianul de schi Angelo Bude.