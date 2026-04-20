Brazilianul Oscar Schmidt - poreclit „Mâna Sfântă” în baschet - a trecut în neființă la 68 de ani, în urma unei lupte de peste un deceniu și jumătate cu o tumoare la creier.

Schmidt a luptat împotriva bolii „cu curaj, demnitate și reziliență, rămânând un exemplu de determinare, generozitate și iubire de viață,” a transmis familia îndoliată, într-un comunicat, la sfârșitul săptămânii anterioare.

A murit la 68 de ani Oscar Schmidt, cel mai bun marcator din istoria baschetului olimpic

Schmidt a marcat, la Jocurile Olimpice, 1093 de puncte.

Locurile 2 și 3, în clasamentul istoric, Andrew Gaze și Pau Gasol, dispun de 789, respectiv 649 de puncte.

Căsătorit cu Maria Cristina Victorino în urmă cu 45 de ani, Oscar Schmidt lasă în urmă doi copii.

Schmidt rămâne iubit în Brazilia pentru faptul că și-a devotat 19 ani din carieră echipei naționale, pentru care a reușit să stabilească recorduri ofensive.

A marcat, în întreaga carieră, 49,973 de puncte, adică mai mult de unul per kilometru, dacă ar fi să raportăm la circumferința planetei Pământ.

În 1987, la Jocurile Panamericane, Schmidt a fost „omul meciului” într-o victorie istorică a Braziliei împotriva Statelor Unite ale Americii.

Oscar Schmidt a avut o înălțime de 2,05 metri, iar elementul care l-a făcut special a fost precizia aruncărilor.