A făcut „înconjurul Pământului" cu puncte în baschet: a murit cel mai bun baschetbalist alb care nu a jucat în NBA

Marcu Czentye
Oscar Schmidt, o legendă a baschetului care nu a vrut să își demonstreze valoarea în NBA, a decedat la vârsta de 68 de ani.

Brazilianul Oscar Schmidt - poreclit „Mâna Sfântă” în baschet - a trecut în neființă la 68 de ani, în urma unei lupte de peste un deceniu și jumătate cu o tumoare la creier.

Schmidt a luptat împotriva bolii „cu curaj, demnitate și reziliență, rămânând un exemplu de determinare, generozitate și iubire de viață,” a transmis familia îndoliată, într-un comunicat, la sfârșitul săptămânii anterioare.

A murit la 68 de ani Oscar Schmidt, cel mai bun marcator din istoria baschetului olimpic

  • Schmidt a marcat, la Jocurile Olimpice, 1093 de puncte.
  • Locurile 2 și 3, în clasamentul istoric, Andrew Gaze și Pau Gasol, dispun de 789, respectiv 649 de puncte.

Căsătorit cu Maria Cristina Victorino în urmă cu 45 de ani, Oscar Schmidt lasă în urmă doi copii.

Schmidt rămâne iubit în Brazilia pentru faptul că și-a devotat 19 ani din carieră echipei naționale, pentru care a reușit să stabilească recorduri ofensive.

A marcat, în întreaga carieră, 49,973 de puncte, adică mai mult de unul per kilometru, dacă ar fi să raportăm la circumferința planetei Pământ.

În 1987, la Jocurile Panamericane, Schmidt a fost „omul meciului” într-o victorie istorică a Braziliei împotriva Statelor Unite ale Americii.

Oscar Schmidt a avut o înălțime de 2,05 metri, iar elementul care l-a făcut special a fost precizia aruncărilor.

A înscris 49,973 de puncte și avea o acuratețe în aruncări pe care lumea a mai văzut-o doar la Stephen Curry

O combinație între acuratețea aruncărilor de trei puncte a lui Stephen Curry cu impetuozitatea atacurilor întreprinse de LeBron James, Oscar Schmidt a fost chemat să joace în NBA, dar și-a concentrat activitatea în afara Americii.

A jucat în Brazilia, Spania și Italia și a fost idolul din copilărie al regretatului Kobe Bryant.

În 1984, clubul de NBA New Jersey Nets l-a convocat în lot, însă Oscar Schmidt, după o serie de antrenamente făcute alături de clubul american, a refuzat oferta contractuală. La acea vreme, jucătorilor din NBA nu li se permitea să joace pentru echipele lor naționale, în consecință Schmidt a jurat loialitate echipei naționale braziliene.

„Când am văzut oferta, le-am mulțumit, dar le-am spus că, dacă voi juca până și doar un meci aici, nu voi mai juca niciodată pentru naționala Braziliei.

Trei ani mai târziu, i-am bătut pe americani în SUA. Îmi pare rău, dar a fost cel mai grozav lucru pe care l-am făcut în baschet,” a afirmat Oscar Schmidt, notează Daily Mail.

Marile performanțe atinse de Oscar Schmidt în baschetul mondial

  • A câștigat FIBA Americup cu Brazilia de două ori (1984, 1988)
  • A câștigat Jocurile Panamericane cu Brazilia (1987)
  • A câștigat Campionatul Sudamerican de Baschet FIBA de trei ori (1977, 1983, 1985)
  • A câștigat bronzul cu Brazilia în Campionatul Mondial de Baschet din 1978
  • A câștigat Cupa Intercontinentală FIBA în 1979, când a fost și cel mai bun marcator
  • A câștigat de trei ori Campionatul Braziliei (1977, 1979, 1996)
  • A câștigat Cupa Italiei (1988)
  • A fost introdus în 'Hall of Fame'-ul baschetului mondial, spaniol și italian
  • JuveCaserta, Pavia și Flamengo au retras numerele de joc 18, 11, respectiv 14, în onoarea prestațiilor sale
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
