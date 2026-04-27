Rapid Bucureşti a câştigat titlul naţional duminică, în deplasare, după ce a învins formaţia CSM Târgovişte, scor 98-68 (57-36), în a patra partidă din finala Ligii Naţionale. În 2026, Rapid Bucureşti a câştigat şi Cupa României. Este primul event pentru formaţia rapidistă.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Radulovic 19 puncte, Turner 10 p, pentru CSM Târgovişte, respectiv Delic 20 p, Mbaka 19 p, Cuic (vezi mai sus galeria foto cu ”Miss Baschet” Claudia Cuic) 19 p, pentru Rapid.

În primele trei meciuri, Rapid a câştigat cu 68-63 şi 81-61 şi a pierdut un meci, cu 74-78. Cu 3-1 la general, Rapid Bucureşti cucereşte titlul naţional.

Reacția clubului Rapid

”CS Rapid București scrie istorie! Suntem campioanele României și câștigătoarele Cupei României, reușind prima dublă din istoria clubului, într-un sezon perfect încununat cu ambele trofee.

CAMPIOANELE ROMÂNIEI și deținătoarele Cupei României! Un sezon perfect se încheie în cel mai strălucitor mod posibil, cu ambele trofee în vitrina clubului.

Ambiție, sudoare și un spirit de luptă de neclintit – acestea au fost ingredientele unei performanțe care va rămâne gravată în istoria baschetului feminin.

Felicitări echipei, staff-ului tehnic și, mai ales, vouă, suporterilor, care ați transformat fiecare meci într-o sărbătoare!

Împreună suntem de neclintit! 🔥🏆”, a postat pagina Baschet Rapid.