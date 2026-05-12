Zonele de relaxare, nutriție și hidratare și muzica non-stop au creat un adevărat vibe de festival, care nu i-a părăsit pe participanți nici atunci când ploaia a dat peste cap programul meciurilor și al activităților.

Pe lângă cei 500 de jucători înscriși în competiția oficială de baschet 3x3, alte câteva mii de oameni de toate vârstele au practicat sau au putut asista la diverse activități și demonstrații sportive precum volei, tenis de masa, arte marțiale, rugby, sărituri cu coarda, dans, zumba, skateboard, badminton, mini-baschet, mini-fotbal, catchball, pickleball, fotbal-tenis, parkour, kendama, șah, jocuri de societate sau eSports.

Au jucat baschet 3x3 și eroii de la Sevilla, Ștefan Iovan și Adrian Bumbescu, doi dintre jucătorii de legendă care acum 40 de ani câștigau cu Steaua București trofeul Cupei Campionilor Europeni. Gloriile fotbalului românesc de la CSA Steaua și-au demonstrat îndemânarea și cu mingea de baschet, marcând mai multe coșuri în aplauzele spectatorilor.

De-a lungul a trei zile, cuva lacului de agrement din Drumul Taberei, Sectorul 6, a fost gazda a peste 20 de zone de sport, distracție și relaxare.

Primarul Capitalei, pe terenul de baschet

Meciul demonstrativ de baschet 3x3 care a avut loc duminică seara i-a reunit pe teren pe Andra Novițchi, campioană mondială la karate, Sonia Ursu, vicecampioană europeană la baschet 3x3, Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, Virgil Stănescu, antreprenor și fost căpitan al echipei naționale de baschet, Ovidiu Neacșu, explorator urban și Radu Dumitrache, creator de conținut, care a venit însoțit de logodnica sa, fosta gimnastă Diana Bulimar. Aceștia au fost susținuți de pe margine de către Paul Moldovan, primarul Sectorului 6 și Cristian Mărgărit, nutriționist.

Competiția de baschet 3x3 a fost acerbă și dintre cele șapte finale ale zilei de duminică, patru s-au încheiat în prelungiri. Ecoland a reușit dubla, câștigând competiția la categoria Open atât la masculin cât și la feminin, cu un scor identic, 18-17. Fetele de la Ecoland au câștigat cu Farul Constanța iar băieți s-au impus în fața celor de la FZN 3x3.

Cel mai bun jucător al turneului a fost desemnat Bogdan Șomcutean. La feminin onorurile de MVP i-au revenit Soniei Cazacu. Ambii sportivi au fost recompensați cu câte un ceas marca Tissot, oferit de către Albini Prassa. În total, peste 100 de jucători au fost premiați în cadrul competiției oficiale de baschet 3x3, la toate categoriile de vârstă. Premierea a fost efectuată de către Paul Moldovan și fostul baschetbalist Virgil Căruțașu, multiplu campion național.

Concurs și demonstrații de Kendama

În cadrul festivalului de sport urban a avut loc sâmbătă și o etapă din Kendama România Pro Tour care i-a provocat pe tinerii mânuitori de kendama să-și demonstreze abilitățile pe trei nivele valorice.

Ei au fost jurizați de doi dintre atleții reprezentativi la nivel global, Miguel De La Torre, peste 12 podiumuri obținute doar în 2025 la competițiile mondiale și Edwin Tickner (E.T), clasat pe locul 6 în clasamentul mondial oficial. Alături de ei s-au aflat Andrei Goia, Cojo, Reny și Braso starurile autohtone ale jucăriei de lemn care a devenit un fenomen în rândul tinerilor.

Caravana Pro Rugby le-a împărtășit celor mai mici participanți primele secrete ale mingii ovale, în timp ce Federația Română de Karate cu sprijinul a 11 cluburi reprezentative din România a oferit pe întreg parcursul evenimentului sesiuni de inițiere și demonstrații de arte marțiale.

Spectacolul a fost completat de reprezentații ale artiștilor Circului Metropolitan București și al trupelor de dans de la cluburile Ana Dance, iSports Ploiești și Drag de Măgurele.

Evenimentul din Parcul Drumul Taberei a deschis sezonul 2026 al BCR Sport Arena Streetball, al 21-lea din istoria competiției care a redefinit modul în care se joacă baschetul 3x3 la nivel național dar și global și care în prezent dezvoltă în permanență acest concept de festival de sport urban.

Următoarele evenimente sunt programate la Sibiu (12-14 iunie), București (26-28 iunie), Ploiești (17-19 iulie), Eforie Nord (14-16 august) iar sezonul se va încheia la București în weekend-ul 11-13 septembrie.

BCR Sport Arena Streetball a fost organizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 6 și susținut de: BCR, Mastercard, Regina Maria, BCR Leasing, Nike, Horizon, Popeyes, vitamin aqua, Kandia, BCR Asigurări, Albini Prassa, Ideal Board Games, Porsche Inter Auto și Federația Română de Baschet. Radioul oficial al competiției este Kiss FM.