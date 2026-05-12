GALERIE FOTO Slam-dunk acrobatic peste o mașină la BCR Sport Arena Streetball: festivalul de sport urban i-a adus pe eroii de la Sevilla pe terenul de baschet

Slam-dunk acrobatic peste o mașină la BCR Sport Arena Streetball: festivalul de sport urban i-a adus pe eroii de la Sevilla pe terenul de baschet Baschet
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Prima ediție din acest an a festivalului de sport urban BCR Sport Arena Streetball s-a încheiat duminică seara într-un mod cu totul inedit.

TAGS:
BCR Sport Arena Streetballbaschetbaschet 3x3Adrian BumbescuStefan Iovan
Din articol

De-a lungul a trei zile, cuva lacului de agrement din Drumul Taberei, Sectorul 6, a fost gazda a peste 20 de zone de sport, distracție și relaxare. 

Au jucat baschet 3x3 și eroii de la Sevilla, Ștefan Iovan și Adrian Bumbescu, doi dintre jucătorii de legendă care acum 40 de ani câștigau cu Steaua București trofeul Cupei Campionilor Europeni. Gloriile fotbalului românesc de la CSA Steaua și-au demonstrat îndemânarea și cu mingea de baschet, marcând mai multe coșuri în aplauzele spectatorilor. 

Pe lângă cei 500 de jucători înscriși în competiția oficială de baschet 3x3, alte câteva mii de oameni de toate vârstele au practicat sau au putut asista la diverse activități și demonstrații sportive precum volei, tenis de masa, arte marțiale, rugby, sărituri cu coarda, dans, zumba, skateboard, badminton, mini-baschet, mini-fotbal, catchball, pickleball, fotbal-tenis, parkour, kendama, șah, jocuri de societate sau eSports. 

Zonele de relaxare, nutriție și hidratare și muzica non-stop au creat un adevărat vibe de festival, care nu i-a părăsit pe participanți nici atunci când ploaia a dat peste cap programul meciurilor și al activităților.

Spectacol și voie bună la BCR Sport Arena Streetball

  • Bcr sport arena streetball sector 6 025
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Primarul Capitalei, pe terenul de baschet  

Meciul demonstrativ de baschet 3x3 care a avut loc duminică seara i-a reunit pe teren pe Andra Novițchi, campioană mondială la karate, Sonia Ursu, vicecampioană europeană la baschet 3x3, Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, Virgil Stănescu, antreprenor și fost căpitan al echipei naționale de baschet, Ovidiu Neacșu, explorator urban și Radu Dumitrache, creator de conținut, care a venit însoțit de logodnica sa, fosta gimnastă Diana Bulimar. Aceștia au fost susținuți de pe margine de către Paul Moldovan, primarul Sectorului 6 și Cristian Mărgărit, nutriționist.

Competiția de baschet 3x3 a fost acerbă și dintre cele șapte finale ale zilei de duminică, patru s-au încheiat în prelungiri. Ecoland a reușit dubla, câștigând competiția la categoria Open atât la masculin cât și la feminin, cu un scor identic, 18-17. Fetele de la Ecoland au câștigat cu Farul Constanța iar băieți s-au impus în fața celor de la FZN 3x3. 

Cel mai bun jucător al turneului a fost desemnat Bogdan Șomcutean. La feminin onorurile de MVP i-au revenit Soniei Cazacu. Ambii sportivi au fost recompensați cu câte un ceas marca Tissot, oferit de către Albini Prassa. În total, peste 100 de jucători au fost premiați în cadrul competiției oficiale de baschet 3x3, la toate categoriile de vârstă. Premierea a fost efectuată de către Paul Moldovan și fostul baschetbalist Virgil Căruțașu, multiplu campion național. 

Concurs și demonstrații de Kendama

În cadrul festivalului de sport urban a avut loc sâmbătă și o etapă din Kendama România Pro Tour care i-a provocat pe tinerii mânuitori de kendama să-și demonstreze abilitățile pe trei nivele valorice. 

Ei au fost jurizați de doi dintre atleții reprezentativi la nivel global, Miguel De La Torre, peste 12 podiumuri obținute doar în 2025 la competițiile mondiale și Edwin Tickner (E.T), clasat pe locul 6 în clasamentul mondial oficial. Alături de ei s-au aflat Andrei Goia, Cojo, Reny și Braso starurile autohtone ale jucăriei de lemn care a devenit un fenomen în rândul tinerilor. 

Caravana Pro Rugby le-a împărtășit celor mai mici participanți primele secrete ale mingii ovale, în timp ce Federația Română de Karate cu sprijinul a 11 cluburi reprezentative din România a oferit pe întreg parcursul evenimentului sesiuni de inițiere și demonstrații de arte marțiale. 

Spectacolul a fost completat de reprezentații ale artiștilor Circului Metropolitan București și al trupelor de dans de la cluburile Ana Dance, iSports Ploiești și Drag de Măgurele. 

Evenimentul din Parcul Drumul Taberei a deschis sezonul 2026 al BCR Sport Arena Streetball, al 21-lea din istoria competiției care a redefinit modul în care se joacă baschetul 3x3 la nivel național dar și global și care în prezent dezvoltă în permanență acest concept de festival de sport urban.

Următoarele evenimente sunt programate la Sibiu (12-14 iunie), București (26-28 iunie), Ploiești (17-19 iulie), Eforie Nord (14-16 august) iar sezonul se va încheia la București în weekend-ul 11-13 septembrie. 

BCR Sport Arena Streetball a fost organizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 6 și susținut de: BCR, Mastercard, Regina Maria, BCR Leasing, Nike, Horizon, Popeyes, vitamin aqua, Kandia, BCR Asigurări, Albini Prassa, Ideal Board Games, Porsche Inter Auto și Federația Română de Baschet. Radioul oficial al competiției este Kiss FM.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Șeful ANAF: Datorii la buget de 2,3 miliarde lei nu pot fi recuperate pentru că firmele datornice nu mai au cont bancar
Șeful ANAF: Datorii la buget de 2,3 miliarde lei nu pot fi recuperate pentru că firmele datornice nu mai au cont bancar
ARTICOLE PE SUBIECT
„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii
„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii
E totuși sărbătoare în Giulești! Primul event din istoria clubului Rapid pentru Miss Baschet și compania
E totuși sărbătoare în Giulești! Primul event din istoria clubului Rapid pentru Miss Baschet și compania
A făcut „înconjurul Pământului” cu puncte în baschet: a murit cel mai bun baschetbalist alb care nu a jucat în NBA
A făcut „înconjurul Pământului” cu puncte în baschet: a murit cel mai bun baschetbalist alb care nu a jucat în NBA
ULTIMELE STIRI
Sancțiuni uriașe după Slavia - Sparta și meci pierdut la masa verde! Lupta la titlu din Cehia, aruncată în aer
Sancțiuni uriașe după Slavia - Sparta și meci pierdut la masa verde! Lupta la titlu din Cehia, aruncată în aer
Haos la un club din Superliga: nu e clar ce se întâmplă, nici dacă rămâne în primul eșalon, nici dacă retrogradează!
Haos la un club din Superliga: nu e clar ce se întâmplă, nici dacă rămâne în primul eșalon, nici dacă retrogradează!
Atacantul cu 3 goluri convocat de Hagi la națională, la un punct de retrogradare înaintea ultimei etape!
Atacantul cu 3 goluri convocat de Hagi la națională, la un punct de retrogradare înaintea ultimei etape!
FC Voluntari - Sepsi OSK pentru Superligă, pe Sport.ro! Putem afla a doua echipă promovată matematic
FC Voluntari - Sepsi OSK pentru Superligă, pe Sport.ro! Putem afla a doua echipă promovată matematic
Bomba zilei! Italia, pe cale să ajungă pe mâna unui antrenor uriaș! „Niciodată să nu spui niciodată“
Bomba zilei! Italia, pe cale să ajungă pe mâna unui antrenor uriaș! „Niciodată să nu spui niciodată“
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
OUT! Adrian Mihalcea pleacă de la UTA și semnează cu o rivală din Superliga

OUT! Adrian Mihalcea pleacă de la UTA și semnează cu o rivală din Superliga

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Gigi Becali a dat ordinul ca antrenorul să fie ofertat: ”I-am spus lui MM să vorbească cu el!”

Gigi Becali a dat ordinul ca antrenorul să fie ofertat: ”I-am spus lui MM să vorbească cu el!”

Cea mai sexy fotbalistă își pune fanii pe jar! Videoclipul care i-a dat gata pe urmăritori: "Sunt obsedat!"

Cea mai sexy fotbalistă își pune fanii pe jar! Videoclipul care i-a dat gata pe urmăritori: "Sunt obsedat!"

Fostul star de la PSG îl arată cu degetul pe Nasser Al-Khelaifi: ”Îi plăcea mai mult de soția mea”

Fostul star de la PSG îl arată cu degetul pe Nasser Al-Khelaifi: ”Îi plăcea mai mult de soția mea”

Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"

Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"



Recomandarile redactiei
Haos la un club din Superliga: nu e clar ce se întâmplă, nici dacă rămâne în primul eșalon, nici dacă retrogradează!
Haos la un club din Superliga: nu e clar ce se întâmplă, nici dacă rămâne în primul eșalon, nici dacă retrogradează!
Sancțiuni uriașe după Slavia - Sparta și meci pierdut la masa verde! Lupta la titlu din Cehia, aruncată în aer
Sancțiuni uriașe după Slavia - Sparta și meci pierdut la masa verde! Lupta la titlu din Cehia, aruncată în aer
„Nu ți-e rușine?” Boris Becker, contrat public de fosta soție. Gestul nechibzuit făcut după ieșirea din închisoare
„Nu ți-e rușine?” Boris Becker, contrat public de fosta soție. Gestul nechibzuit făcut după ieșirea din închisoare
Simone Biles a postat pozele după operația de mărire a sânilor!
Simone Biles a postat pozele după operația de mărire a sânilor!
FCSB, forțată să schimbe jucătorul U21 la baraj! Diagnosticul primit de Matei Popa
FCSB, forțată să schimbe jucătorul U21 la baraj! Diagnosticul primit de Matei Popa
Alte subiecte de interes
Iași devine capitala sportului urban: BCR Sport Arena Streetball revine la Iulius Mall, 23–25 mai
Iași devine capitala sportului urban: BCR Sport Arena Streetball revine la Iulius Mall, 23–25 mai
Peste 2000 de oameni au făcut sport la BCR Sport Arena Streetball, în Parcul Drumul Taberei
Peste 2000 de oameni au făcut sport la BCR Sport Arena Streetball, în Parcul Drumul Taberei
Starul francez al lui Real Madrid se întoarce în America!
Starul francez al lui Real Madrid se întoarce în America!
Dorul de baschet 3x3: Politehnica a fost luată cu asalt la prima etapă BCR Sport Arena Streetball. Campioni și pe teren, și la școală!
Dorul de baschet 3x3: Politehnica a fost luată cu asalt la prima etapă BCR Sport Arena Streetball. Campioni și pe teren, și la școală!
Spectacol de baschet 3x3 la Iulius Mall Iași: 300 de jucători s-au duelat pentru premii la BCR Sport Arena Streetball
Spectacol de baschet 3x3 la Iulius Mall Iași: 300 de jucători s-au duelat pentru premii la BCR Sport Arena Streetball
Cod roșu de baschet 3x3: Performanțe uimitoare la BCR Sport Arena Streetball în condiții extreme
Cod roșu de baschet 3x3: Performanțe uimitoare la BCR Sport Arena Streetball în condiții extreme
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

stirileprotv Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!