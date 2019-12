Declaratiile INCENDIARE ale lui Ilie Nastase despre Iohannis si Basescu: "Mergea beat, cu politia in fata! I-a spus vreunul din magarii aia ceva?" VIDEO

Klaus Iohannis a anuntat ca intentioneaza sa retraga toate decoratiile pe care l-au primit persoanele condamnate penal.

Printre persoanele vizate se numara si fostul tenismen, Ilie Nastase, care a fost condamnat la 9 luni si 10 zile de inchisoare, dupa ce a fost prins cu alcoolemie ridicata la volan.

Ilie Nastase a vorbit la PRO X despre situatia in care se afla, adresandu-se acid fata de actualul Presedinte, dar si fata de Traian Basescu.

"Nu ma mira, suntem in Romania. Tovarasul Iohannis are nevoie de publicitate. Eu nu inteleg de ce nu a facut-o pana acum? Eu am decoratia de la Ceausescu, de la Iliescu, o am de la Constantinescu si din pacate, o am si de la el. S-au trezit acum, nu stiu unde vor sa ajunga.

Am o decoratie de la Sarkozy care era presedintele de onoare al Frantei, sper ca nu o sa dea aceeasi lege idioata pe care vrea sa o dea el sau care exista in Romania. Sunt jocuri idioate de ale lor. Ei nu merita. Ati vazut ce s-a intamplat cand a luat Iohannis conducerea prima data? Basescu i-a dat cea mai mare distinctie a Romaniei lui Iohannis si invers, Iohannis lui Basescu. Ei de ce le-au luat? Merita treaba asta?

Eu sunt mai roman ca el, dupa nume si sunt mai roman. Nu trebuie sa imi pun mana la piept ca el ca sa reprezint Romania cum am reprezentat-o. Mi-am rupt picioarele in toata lumea si acum imi ia el mie decoratia pentru ca am baut putin mai mult? Daca mie mi-a dat 2 ani si 10 luni, lui Basescu ce trebuia sa ii dea 100 de ani.

Era beat in fata politiei. Mergea beat cu politia in fata, nu se judeca fair-play in tara asta. Politia care m-a oprit pe mine pentru 3 pahare in plus, il insotea pe Basescu, mie mi-au pus catusele, iar in spatele lui Basescu era SPP-ul. A avut curaj vreunul din magarii aia sa spuna: "Domnule Presedinte, va conduc eu masina, ati baut, nu aveti voie".

Cei care fura cate 6 case nu sunt penali?

El are probleme, eu nu am. Eu imi respect Presedintele, oricare ar fi el, orice ar face, oricum l-ar chema. Daca el ma respecta, il respect", a declarat Ilie Nastase la PRO X.