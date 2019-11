SHOW MARCA ILIE "NASTY" NASTASE | VIDEO Top 5 cele mai spectaculoase puncte din cariera primului numar 1 ATP din istorie 

La 34 ani de la retragere, Ilie Nastase ramane cel mai bun tenismen roman din istorie, dar si o figura legendara a tenisului mondial.

Primul lider din istoria clasamentului ATP, Ilie Nastase ramane pana astazi cel mai bun tenismen din istoria Romaniei. Cel mai bine clasat roman de la Nastase incoace a fost Andrei Pavel, care a reusit sa urce pana pe locul 13 in clasamentul ATP in 2004.

„Ilie Nastase a fost un monstru. Nu poti sa ignori un om care a avut sapte grand slam-uri, plus cinci mastersuri si asa mai departe… Noi uitam cine a fost Ilie Nastase. Noi uitam ca Romania a mai avut si trei finale de Cupa Davis,” a spus Ion Tiriac despre primul numar 1 ATP din Era Open.

Ilie Nastase, 16 ani de cariera in tenisul mare intre anii 1969-1985



„Nasty” Nastase se poate mandri cu cinci victorii obtinute in fata marelui tenismen Bjorn Borg, catalogat de Roger Federer „unul dintre cei mai buni tineri jucatori din istoria tenisului, alaturi de Rafael Nadal.” Ilie Nastase l-a invins pe Borg inclusiv in finala turneului Masters de la Stockholm, intrecere desfasurata tocmai in tara fostului mare jucator suedez.

Tot cinci succese a inregistrat Nastase si in fata lui Rod Laver, omul al carui nume il poarta arena principala de la Australian Open. Cinci a fost de asemenea si numarul seturilor pe care Nastase l-a jucat cu Arthur Ashe in finala US Open din 1972, care a consemnat primul titlu de Grand Slam in proba de simplu pentru tenismenul roman.

Ion Tiriac si Ilie Nastase au castigat la dublu Roland Garros in 1970, invingandu-i in finala pe americanii Arthur Ashe si Charlie Pasarell, scor 6-2, 6-4, 6-3.

Vizioneaza mai jos cinci dintre cele mai bune puncte jucate de Ilie Nastase.