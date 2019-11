Marele regret al lui Ion Tiriac e legat de Ilie Nastase! "Mi-as fi dorit asta!" Amintiri din tinerete cu omul de afaceri

Tiriac s-a mandrit de felul in care si-a petrecut copilaria, practicand diverse sporturi si urcand dealul Tampei din vecinatatea Brasovlului de nenumarate ori.

Ion Tiriac a facut o declaratie surprinzatoare, afirmand ca i-ar fi placut sa aiba macar 5% din talentul pe care l-a avut Ilie Nastase. In schimb, Tiriac s-a mandrit de felul in care si-a petrecut copilaria, practicand diverse sporturi si urcand dealul Tampei din vecinatatea Brasovlului de nenumarate ori.

Ion Tiriac si Ilie Nastase au castigat impreuna turneul de la Roland Garros din 1970. Cei doi i-au invins in finala probei de dublu pe legendarul Arthur Ashe si coechipierul sau, Charlie Pasarell, scor 6-2, 6-4, 6-3.

Ion Tiriac: „Pana la 15 ani nu am facut altceva decat sa urc Tampa, sa ma dau jos de pe Tampa si sa joc fotbal, rugby, volei, baschet si tenis de masa.”

„Numai munca m-a adus unde sunt. Mi-ar fi placut si mie sa am talentul lui Nastase. Bun, nu talentul lui Nastase, 10% din talentul lui Nastase, sau chiar 5%. Nu am avut nici macar 10% din talentul lui Nastase, dar am fost un mare atlet. Din punct de vedere fizic, eram oarecum de exceptie, pentru ca in toata viata, pana la 15 ani nu am facut nimic altceva decat sa urc Tampa, sa ma dau jos de pe Tampa si sa joc fotbal, rugby, baschet, volei, tenis de masa. La toate eram bun,” a declarat Ion Tiriac pentru Gazeta Sporturilor.

„Stadionul era la 100 de metri si aveam 4 terenuri de tenis aproape de casa, la Olimpia, care acum sunt date in parasire. In 1968, eram opt insi de pe doua strazi de un kilometru ale Brasovului in primii zece in Romania: fratii Marcu, Chereches, Bos, Tiriac etc,” a declarat Ion Tiriac.

„Nu mai avem stupi in Romania (n.r. locuri unde performanta este incurajata) si nu mai avem unde sa ne antrenam,” a conchis Ion Tiriac pentru GSP.