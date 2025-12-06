Neînvinsă de 11 meciuri în Serie A și cu doar 3 puncte sub Inter înaintea jocului, revelația Como a pierdut clar pe Stadio Giuseppe Meazza. Lautaro Martinez a deschis scorul după doar 11 minute și a urcat pe primul loc în clasamentul golgheterilor, iar Marcus Thuram, celălalt om din atacul lui Inter, a făcut 2-0 în minutul 59. În ultimele 10 minute ale jocului au mai înscris Hakan Calhanoglu și Carlos Augusto.



Reacția lui Fabregas după ce a fost spulberat de Chivu în Inter - Como

La interviurile de după meci, Cesc Fabregas a susținut inițial că diferența dintre cele două echipe nu a fost una uriașă, însă ulterior a recunoscut că 4-0 a reprezentat un scor corect pentru ceea ce s-a întâmplat pe teren.



"Depinde cum vreți să priviți ceea ce s-a întâmplat. E greu de făcut o analiză după o astfel de înfrângere. Sincer, cu greu îmi găsesc cuvintele. Dacă spun ceea ce gândesc, oamenilor nu le va plăcea, dar din punct de vedere fotbalistic nu am văzut o diferență enormă între cele două echipe. Am văzut doi atacanți de clasă mondială ai lui Inter.



Cred că această înfrângere este bună dintr-un anumit punct de vedere. Când toată lumea vorbește frumos despre tine, nu prea mai crești. În schimb, o înfrângere usturătoare te poate ajuta.



Am pierdut contra unei echipe foarte puternice, scorul de 4-0 este meritat, iar Inter merită felicitări. Din nefericire, Inter a marcat în cel mai bun moment al nostru, iar la 3-0 am cedat, ceea ce e normal pentru o echipă tânără ca a noastră", a spus Cesc Fabregas, potrivit TMW.



Pentru Inter, care a urmat temporar pe primul loc, cu 30 de puncte, urmează un duel tare în Champions League contra lui Liverpool, pe teren propriu (marți, ora 22:00), iar ulterior meci în deplasare cu Genoa, în Serie A (duminică, 14 decembrie, ora 19:00).

Clasamentul din Serie A. Inter, temporar pe primul loc

