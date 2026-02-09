GALERIE FOTO Nu se mai ascund! Cum au fost surprinși Kim Kardashian și Lewis Hamilton la Super Bowl 2026

Nu se mai ascund! Cum au fost surprinși Kim Kardashian și Lewis Hamilton la Super Bowl 2026 Stiri
Super Bowl 2026 a putut fi urmărit live și în exclusivitate pe VOYO, iar pe Sport.ro fanii au avut acces în timp real la toate informațiile despre desfășurarea meciului și spectacolul din jurul celui mai mare eveniment sportiv al anului.

super bowl 2026Lewis HamiltonKim Kardashian
Lewis Hamilton și Kim Kardashian și-au făcut publică relația, pentru prima oară, pe ”Levi's Stadium”, acolo unde s-a desfășurat meciul de Super Bowl dintre New England Patriots și Seattle Seahawks (13-29)

Informația potrivit căreia multiplul campion de F1 ar fi început o relație cu fosta soție a lui Kanye West a fost publicată de britanicii de la The Sun, iar acum totul a devenit oficial. 

Cei doi au fost surprinși foarte apropiați de camerele TV de la grandiosul eveniment din Statele Unite.

New England Patriots - Seattle Seahawks 13-29

Seattle Seahawks au controlat partida încă din primele minute și au condus fără drept de apel până în debutul sfertului al patrulea. 

Jason Myers a fost omul-cheie al primei părți, reușind nu mai puțin de patru field goal-uri în primele trei sferturi, care au dus scorul la 12-0 pentru Seahawks.

Sfertul patru a fost mult mai spectaculos. Patriots au reușit să marcheze două touchdown-uri, dar Seattle a răspuns imediat, inclusiv printr-un touchdown defensiv, care a tăiat orice speranță de revenire. Meciul s-a încheiat cu scorul de 29-13 pentru Seahawks, care și-au adjudecat Super Bowl LX.

