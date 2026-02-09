Lewis Hamilton și Kim Kardashian și-au făcut publică relația, pentru prima oară, pe ”Levi's Stadium”, acolo unde s-a desfășurat meciul de Super Bowl dintre New England Patriots și Seattle Seahawks (13-29).
Informația potrivit căreia multiplul campion de F1 ar fi început o relație cu fosta soție a lui Kanye West a fost publicată de britanicii de la The Sun, iar acum totul a devenit oficial.
Cei doi au fost surprinși foarte apropiați de camerele TV de la grandiosul eveniment din Statele Unite.
New England Patriots - Seattle Seahawks 13-29
Seattle Seahawks au controlat partida încă din primele minute și au condus fără drept de apel până în debutul sfertului al patrulea.
Jason Myers a fost omul-cheie al primei părți, reușind nu mai puțin de patru field goal-uri în primele trei sferturi, care au dus scorul la 12-0 pentru Seahawks.
Sfertul patru a fost mult mai spectaculos. Patriots au reușit să marcheze două touchdown-uri, dar Seattle a răspuns imediat, inclusiv printr-un touchdown defensiv, care a tăiat orice speranță de revenire. Meciul s-a încheiat cu scorul de 29-13 pentru Seahawks, care și-au adjudecat Super Bowl LX.