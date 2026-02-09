Lewis Hamilton și Kim Kardashian și-au făcut publică relația, pentru prima oară, pe ”Levi's Stadium”, acolo unde s-a desfășurat meciul de Super Bowl dintre New England Patriots și Seattle Seahawks (13-29).

Informația potrivit căreia multiplul campion de F1 ar fi început o relație cu fosta soție a lui Kanye West a fost publicată de britanicii de la The Sun, iar acum totul a devenit oficial.

Cei doi au fost surprinși foarte apropiați de camerele TV de la grandiosul eveniment din Statele Unite.