Dat afară după 24 de ani! Un celebru antrenor va pleca de la echipa cu care a cucerit opt trofee de campion

Legendarul Bill Belichick (71 de ani) a fost pus pe liber de New England Patriots, echipă pe care o antrenează din 2000.

Rezultatele lui Patriots s-au deteriorat după plecare lui Brady

Zvonurile plecării sale au prins contur și apoi s-au materializat, după ce echipa de lângă Boston a terminat sezonul trecut cu un record 4-13 și a ratat faza play-off-ului din NFL, pentru a treia oară în ultimele patru sezoane. Rezultatele lui Patriots s-au deteriorat, după plecarea quarterback-ului Tom Brady, în 2019, la Tampa Bay Buccaneers, dar și a altor jucători valoroși, precum Nate Ebner (New York Giants), Kyle Van Noy (Miami Dolphins), Stephen Gostkowski (Tennessee Titans), James Develin (retras din activitate) sau Danny Shelton (Detroit Lions).

Belichick, care mai are nevoie de doar 15 victorii pentru a bate recordul all-time al lui Don Shula, îndeplinea și funcția de general manager și și-ar putea continua cariera la altă echipă. Favoriți să-l înlocuiască sunt Jerod Mayo (inside linebackers coach la Patriots), Mike Vrabel (fostul antrenor al lui Tennessee Titans), Brian Flores (defensive coordinator la Minnesota Vikings) și Josh McDaniels (fostul antrenor al lui Las Vegas Raiders).

Belichick a câștigat opt trofee Super Bowl

Antrenorul a cucerit șase trofee Super Bowl (2001, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019) cu echipa din Foxborough (Massachusetts) și a mai câștigat trofeul de două ori cu New York Giants (1987, 1991), când a făcut parte din staff-ul lui Bill Parcells. El a mai ajuns pe patru ori în finala campionatului de fotbal american, a fost desemnat de trei ori NFL Coach of the Year (2003, 2007, 2010) și a fost inclus în NFL 2000s All-Decade Team și NFL 2010s All-Decade Team.

De-a lungul carierei, Belichick a lucrat pentru Baltimore Colts (1975 / special assistant), Detroit Lions (1976, assistant special teams / 1976, receivers), Denver Broncos (1978, assistant special teams and defensive assistant), New York Giants (1979, special teams and defensive assistant / 1980-1984, linebackers and special teams / 1985-1990, defensive coordinator), Cleveland Browns (1991-1995, Head coach), New England Patriots (1996, assistant head coach and defensive backs), New York Jets (1997-1999, assistant head coach and defensive coordinator) și New England Patriots (2000-2024, heand coach).

Tatăl său, Steve Belichick, a fost un celebru antrenor de fotbal american la Hiram Collage, Vanderbilt University și University of North Carolina, dar și selecționer al United States Naval Academy (1956-1989). Fii săi, Stephen (outside linebackers coach), și Brian (safeties coach), fac parte din staff-ul celor de la Patriots.

