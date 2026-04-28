Dacă Gigi Becali, patronul FCSB-ului, ar face o plimbare pe Calea Victoriei, în mod cert, va fi nevoit să-și scurteze programul. Pentru că va fi „sufocat“ de mulțime și asaltat de amatorii de poze și autografe.

În schimb, jamaicanul Usain Bolt (39 de ani), o emblemă a sportului mondial, cu opt medalii olimpice de aur în palmares, n-a avut astfel de probleme. Pentru că, potrivit imaginilor difuzate de iamsport pe Instagram, Bolt a stat liniștit pe Calea Victoriei, în timp ce filma o reclamă pentru un detergent.

Pe imagini se poate vedea cum Bolt, un munte de om care s-a și îngrășat după retragerea din activitate, îmbrăcat în portocaliu, vorbește în cameră, spunându-și replica pentru spotul publicitar. În spatele lui Bolt, trecătorii își văd de drum, pentru că nu știu că la câțiva metri de ei stă un star uriaș al sportului mondial.